¬RADICALES analizan el pacto mafioso del PRIAN y las consecuencias que tiene (VIDEO)

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).– El acuerdo firmado por el PRI y el PAN y exhibido por el dirigente panista Marko Cortés Mendoza es un documento escandaloso que refleja mucho lo que es la política en México y la manera en que se concibe el poder público, como botín y con una lógica facciosa, plantearon RADICALES en su segunda entrega.

En el programa transmitido en Estudio B, uno de los canales de YouTube de SinEmbargo, Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Carlos A. Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar expusieron cómo este acuerdo firmado en el marco de la elección de Coahuila del año pasado muestra que la alianza entre el PRI y el PAN ya no es sólo ideológica sino bastante oportunista para disputarse cargos sin ningún tipo de méritos, sin ningún tipo de proyectos detrás sino solamente repartirse chambas de manera corrompida.

Al reclamar al Gobernador Manolo Jiménez Salinas el supuesto incumplimiento de acuerdos en la designación de candidaturas en Coahuila, entidad que el priismo logró retener gracias a la alianza Va por México, Cortés Mendoza mostró un documento firmado por él y Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, en el que se exhibía el reparto de oficinas del registro Civil, de recaudación, de direcciones de planteles educativos y universidades, de seis notarías y la ratificación del Magistrado panista Bernardo González Morales.

“Me parece que esto no es sino la punta de un iceberg que se ha venido cocinando desde hace décadas y me parece que Marko Cortés está revelando de una manera, más que honesta, yo diría que cínica. No hay nada que justifique el hecho de que dos partidos se hagan esta repartición de espacios que se supone que deben ser ganados a través de ciertos méritos, de ciertas carreras y no, lo ven como un botín”, criticó en ese sentido Héctor Alejandro Quintanar.

Al respecto, Alejandro Páez aseguró que Marko Cortés va en contra de las figuras de grandes líderes opositores que se distinguían por su inteligencia, por estar preparados y que daban batalla contra el sistema, cuando el sistema era realmente un aparato para demoler a la oposición.

“Digamos, nacían flores del tamaño de Heberto Castillo, del mismo Manuel Clouthier, Rosario Ibarra de Piedra, de ese tipo de personajes que marcaron una época. Marko Cortés marca una época también, así mismo, o sea, el tuit de Marko Cortés revela el tipo de líder que es, es un personaje básicamente dedicado, como cabeza de un grupo, a la expoliación. Son como filibusteros, vamos a agarrar este barco, lo vamos a tomar, vamos a hundir el barco, pero antes le sacamos los cofres del tesoro”.

Páez Varela indicó que el documento presentado por Cortés deja en claro una renuncia explícita a la idea misma de por qué nacen las corrientes en un país, de por qué hay partidos políticos que representan cierto pensamiento. “Ya no hay idea de nación, ya no hay ideas de compartir ciertas ideologías, hay el deseo puntual de sacar ganancia de una elección”.

En ese sentido, Pérez Ricart recordó que Marko Cortés además de ser dirigente nacional del PAN también encabezará la lista de plurinominales de su partido al Senado de la República. De igual forma calificó a la alianza PAN-PRI como perversa, rentista y sinvergüenza, pues dijo, excluye cualquier propósito de bien común y sigue la idea de capturar el Estado para obtener un beneficio propio.

“Son intereses rentistas… todo es hacerse del botín. Es una alianza sinvergüenza porque después de tres – cuatro días de hecho el tuit y cuatro millones de impresiones, no se arrepiente, no pide perdón; y digo algo más, ¿qué pasa en el PAN que no hay una voz discordante que dice ‘renuncie señor’?, en el PAN no hay vida orgánica, y eso no existía hace seis años, hace 12. Qué ha dicho Santiago Creel que han dicho los liderazgos panistas con respecto al hecho de que un mafioso dirige un partido.