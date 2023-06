PERFIL | Alicia Bárcena: de la lucha estudiantil, a la ONU y ahora a la SRE de la 4T

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).– “No me siento tan conocedora como para decir que fui marxista, pero pertenecía un grupo en el que creíamos en valores de igualdad y teníamos este sueño de hacer un México bueno, un México nuevo”, declaraba Alicia Bárcena a Notimex en 2009 cuando se desempeñaba como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al recordar su paso por el Comité de Lucha de la Facultad de Ciencias de la UNAM, desde donde denunció la matanza estudiantil del Jueves de Corpus perpetrada en el Gobierno de Luis Echeverría Álvarez.

Bárcena, nacida el 5 de marzo de 1952 en la Ciudad de México, tiene tras de sí una larga carrera diplomática y de lucha. Antes de asumir la dirigencia de la Cepal en el 2008 –cargo que ocupó hasta 2022 cuando fue propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como Embajadora de México en Chile–, se desempeñó como Secretaria General Adjunta de Gestión en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y cumplió tareas como Jefa de Gabinete y como Jefa Adjunta de Gabinete de Kofi Annan, entonces Secretario General de la ONU.

La recién designada Canciller ha sido profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ha publicado numerosos artículos sobre desarrollo sostenible, políticas públicas, medio ambiente y participación pública. Tiene una Licenciatura en Biología por la misma universidad y una Maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Finalizó los cursos de la Maestría en Ecología e inició estudios de doctorado en Economía en la UNAM.

Ahora tendrá una nueva encomienda como la Canciller del primer Gobierno de México emanado de la izquierda. Ya en 2022 había sido designada por el Presidente López Obrador como la primera mujer al frente de esa misión diplomática de México en Chile, en donde —como ha reseñado la prensa de ese país— tuvo coincidencias con la centroizquierda chilena y sobre todo con la expresidenta Michelle Bachelet, a quien reconoció por las reformas que efectuó, las cuales dijo respondían a medidas “de larga data que en realidad definen cuál va a ser el pacto futuro”.

Desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe emprendió críticas hacia el modelo neoliberal, como lo resumió en 2010 durante un acto en el que acompañó a Rafael Correa, entonces Presidente del Ecuador. “Nosotros en la Cepal lo decimos de la siguiente manera: se impuso una ecuación entre Estado, mercado, y sociedad donde el mercado y su autorregulación era la solución de todos los problemas, el Estado era fuente de problemas y obstáculos al desarrollo, y la sociedad era vista sólo como un conjunto de consumidores”, declaró en ese entonces.

Como Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe también fue conocida la afinidad de Bárcena con el Gobierno de Cuba, así como con el líder revolucionario Fidel Castro y el gran pensador de la isla José Martí, a quien definió como “un referente moral de nuestra América”

“Este pueblo ha pagado el precio de enfrentar la desigualdad y los privilegios; ha sido un ejemplo de cómo un pueblo unido puede cambiar las estructuras de poder. Esa historia no se olvida. La historia y la cultura son pilares que no se improvisan, y la historia de Cuba representa, para todos los latinoamericanos y caribeños, una cantera prodigiosa desde donde afirmar nuestra proyección de presente y de futuro. Por ello, es indispensable que las generaciones de hoy no olviden el pasado cuando visualicen el futuro”, pronunció, por ejemplo, el 23 de marzo de 2016 cuando recibió el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de La Habana.