Krejcikova vence a Jasmine en Wimbledon y conquista su segundo título de Grand Slam

Por Howard Fendrich

LONDRES (AP) — Barbora Krejcikova ganó Wimbledon y conquistó su segundo título de Grand Slam al vencer en la final del sábado 6-2, 2-6, 6-4 a Jasmine Paolini.

La checa de 28 años añadió otro trofeo al que conquistó en el Abierto de Francia en el 2021.

Cuando ganó en París llegó fuera de la siembra y ahora era la 31ma de 32 sembradas en el All England Club tras una enfermedad y lesión de espalda esta temporada que la limitó a una marca de 7-9 antes del torneo.

Krejcikova es la octava mujer que termina Wimbledon como campeona en las últimas ocho ediciones. La ganadora del año pasado también es checa: Marketa Vondrousava, quien perdió en la primera ronda en esta edición.

La séptime sembrada Paolini fue igualmente finalista en el Abierto de Francia del mes pasado y es la primera mujer desde Serena Williams en el 2016 que disputa la final en Roland Garros y Wimbledon en la misma campaña.

