El hijo del hombre más rico de Asia se casa en medio de lujos y celebridades (VIDEOS)

Por Rafiq Maqbool y Rajanish Kakade

Mumbai, India, 13 de julio (AP).- El hijo menor de Mukesh Ambani, el hombre más acaudalado de Asia, se casó con su novia de toda la vida el sábado en lo que muchos llamaron la boda del año, a la que asistieron celebridades mundiales, magnates de los negocios y políticos, lo que puso de relieve la asombrosa riqueza y la creciente influencia del multimillonario.

Los rituales de la boda, incluido el intercambio de guirnaldas por parte de los novios y el paseo alrededor del fuego sagrado, comenzaron el viernes y se completaron pasada la medianoche.

Los festejos por el casamiento de Anant Ambani y Radhika Merchant se llevaron a cabo en el Centro de Convenciones Jio World, propiedad de Ambani, en Mumbai y en la casa familiar. La boda culminó meses de eventos nupciales que contaron con actuaciones de estrellas como Rihanna y Justin Bieber.

El primer ministro indio Narendra Modi asistió a una recepción organizada por los Ambani el sábado por la noche.

What a spectacular, dignified and sacred #AashirwaadCeremony it was for the #AnantRadhikaWedding!!! The ceremony also displayed the Vedic and Sanatani traditions of #Bharat to the guests from all over the world. Mr. #MukeshAmbani spoke so so well about the family and traditional… pic.twitter.com/cZ33iHUyry — Anupam Kher (@AnupamPKher) July 13, 2024

Los Ambani organizaron una “ceremonia de bendición″ para que amigos y familiares conocieran a la pareja y les desearan una feliz vida de casados.

El canal de noticias India Today informó de que los recién casados tocaron los pies de Modi como muestra de respeto y pidieron su bendición.

Las celebraciones, que durarán cuatro días, comenzaron el viernes con la tradicional ceremonia nupcial hindú y serán seguidas por una gran recepción que se extenderá todo el fin de semana. La lista de invitados incluye a los exprimeros ministros británicos Tony Blair y Boris Johnson; al exenviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry; al director general de Saudi Aramco, Amin H. Nasser; y a famosos como Adele, Lana Del Rey, Drake y David Beckham, según medios locales. La familia Ambani no confirmó la lista de invitados.

Los canales de noticias de televisión mostraron las llegadas de celebridades como las hermanas Khloé y Kim Kardashian y la llegada del luchador profesional y actor de Hollywood, John Cena.

#Breaking: Narendra Modi has arrived at Jio convention centre to attend Mukesh Ambani’s son’s wedding. But, he has no time to visit Manipur. Sources say that black Tempos are getting ready to go with him after the ceremony. pic.twitter.com/vaq5iATRX5 — Shantanu (@shaandelhite) July 13, 2024

Las hermanas Kardashian pasearon el viernes por las bulliciosas calles de Bombay para después unirse a las ceremonias nupciales, informó la agencia de noticias Press Trust of India.

Los invitados internacionales vestían prendas tradicionales de destacados diseñadores de moda indios. Portaban sherwanis bordados, sacos que usan los hombres en el sur de Asia. Cena llegó con un sherwani azul cielo y pantalones blancos. Nick Jonas vestía un sherwani rosa y pantalones blancos.

Los íconos de Bollywood, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Salman Khan y Ranbir Kapoor también asistieron a la boda y bailaron las populares canciones de las películas indias. Entre los invitados había jugadores de críquet indios, como los iconos Sachin Tendulkar, Mahendra Singh Dhoni, Jasprit Bumrah, Hardik Pandya y Suryakumar Yadav.

La policía desvió el tráfico alrededor del lugar de la boda del viernes al lunes para manejar la afluencia de invitados que volaron a Mumbai, donde las fuertes lluvias monzónicas han causado inundaciones y perturbaciones de vuelos la última semana.

Just brilliant. Short and Crisp speech by Mukesh Ambani. Religious speech about Indian culture. #AnantRadhika pic.twitter.com/Y3bwt4JoIJ — Farrago Abdullah Parody (@abdullah_0mar) July 13, 2024

El espectáculo y la exhibición de opulencia que acompaña a la boda han llevado a muchos a plantear preguntas sobre la creciente desigualdad en la India, donde la brecha entre ricos y pobres está aumentando. El evento también ha provocado la ira entre algunos residentes de Mumbai debido al tráfico.

“Afecta nuestras ganancias. No me importa mucho la boda”, dijo Vikram, un taxista que usa un solo nombre.

El padre del novio, Mukesh Ambani, es el noveno hombre más rico del mundo, con un patrimonio neto de 116 mil millones de dólares, según Forbes. Es la persona más acaudalada de Asia. Su Reliance Industries es un conglomerado que reporta más de 100 mil millones de dólares en ingresos anuales, con intereses que incluyen petroquímicos, petróleo y gas, telecomunicaciones y comercio minorista.

La familia Ambani posee, entre otros activos, un complejo de 27 pisos en Mumbai valorado en mil millones de dólares. El edificio tiene tres helipuertos, garaje para 160 coches y sala de cine privada.

Rihanna’s $6M performance of “All Of The Lights” in India at the son of Billionaire Mukesh Ambani’s wedding pic.twitter.com/d1J4ZfvWzE — Historic Vids (@historyinmemes) March 2, 2024

El novio, Anant, de 29 años, supervisa la expansión de las energías renovables y ecológicas del conglomerado. También dirige un centro de rescate de animales de unas 1.200 hectáreas en Jamnagar, estado de Gujarat, ciudad natal de la familia.

La novia, Radhika Merchant, también de 29 años, es hija del magnate farmacéutico Viren Merchant y es directora de marketing de su empresa, Encore Healthcare, según Vogue.

Los críticos de Ambani afirman que su empresa se ha apoyado en conexiones políticas durante los gobiernos liderados por el Partido del Congreso en los años setenta y ochenta, y bajo el gobierno del primer ministro Narendra Modi después de 2014.

Las celebraciones previas a la boda han sido lujosas y repletas de famosos desde el principio.

En marzo, organizaron una fiesta prenupcial de tres días para Anant que contó con mil 200 invitados, incluidos exlíderes mundiales, magnates de la tecnología y megaestrellas de Bollywood, la actuación de Rihanna, Akon y Diljit Dosanjh, un cantante punyabí que saltó a la fama internacional cuando actuó en Coachella. Al evento también asistieron los multimillonarios tecnológicos Mark Zuckerberg y Bill Gates.

Fue el comienzo de lujosas celebraciones previas a la boda que duraron meses y que acapararon los titulares y desencadenaron un frenesí en las redes sociales.

En mayo, la familia llevó a sus invitados en un crucero de tres días de Italia a Francia, que incluyó a Katy Perry cantando su éxito “Firework” y una actuación de Pitbull, según los medios de comunicación.

La familia también organizó una boda multitudinaria para más de 50 parejas desfavorecidas el 2 de julio como parte de las celebraciones.

Except for being Mukesh Ambani’s son, this man has no achievements in his life. pic.twitter.com/nk5NhOxObh — Amock (@y0geshtweets) July 13, 2024

La semana pasada, Justin Bieber actuó para cientos de invitados en un concierto previo a la boda que incluyó actuaciones de las estrellas de Bollywood Alia Bhatt, Ranveer Singh y Salman Khan.

Ambani también fue noticia en 2018, cuando Beyoncé actuó en las festividades previas a la boda de su hija. Los exsecretarios de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton y John Kerry, estuvieron entre los que se codearon con celebridades indias y estrellas de Bollywood en la ciudad de Udaipur, en el oeste de la India.