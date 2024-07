Trump: Una bala atravesó mi oreja derecha; Biden condena la violencia política en EU

BUTLER, Pensilvania (AP/EuropaPress) — El Presidente estadounidense, Joe Biden, ha celebrado que su adversario, el expresidente Donald Trump, se encuentre en buen estado tras el ataque que ha sufrido este sábado durante un acto de precampaña en Pensilvania y ha asegurado que “no hay lugar para la violencia” en Estados Unidos. Por su parte, el magnate confirmó que una bala le había atravesado la oreja derecha.

El magnate neoyorkino afirmó que recibió un disparo en la oreja derecha, pero aún no se sabe nada sobre el agresor. “Quiero agradecer al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo que acaba de tener lugar en Butler, Pensilvania”, escribió en su red social, Truth Social.

Just posted on Truth Social from Trump, who says he was shot with a bullet that pierced the upper part of his right ear: pic.twitter.com/sLJoDTqFfQ

“Me han informado sobre el tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania”, ha hecho saber por su parte Biden en una publicación en la red social X. “Me alegro de saber que está a salvo y bien. Rezo por él y su familia y por todos los que estuvieron en el mitin mientras esperamos más información”, ha agregado.

El candidato demócrata a la reelección ha trasladado además al Servicio Secreto del país su agradecimiento y el de la primera dama, Jill Biden, “por ponerlo a salvo” y ha hecho un llamamiento a todos los estadounidenses para que se unan “como una nación” para condenar la agresión.

