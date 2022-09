AMLO pide a gobiernos no intervenir en las elecciones; ya ve “efervescencia política”

El Presidente consideró que en caso de que haya intervención de los gobiernos y de que se use el dinero del presupuesto para favorecer a un partido o a un candidato, que se denuncie para que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) proceda legalmente.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los gobiernos no intervenir en los próximos procesos electorales, pues señaló que en el caso del Estado de México ya empieza a haber “efervescencia política y denuncias”.

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes, el Jefe del Ejecutivo federal manifestó su deseo de que las próximas elecciones sean limpias, con democracia y que no haya compra de votos. Aseguró que lo mejor es que se deje a los ciudadanos para que decidan libremente.

“Que no se engañe a la gente y que no se les esté hostigando; que se deje a los ciudadanos que decidan, que ellos voten por el partido, el candidato que consideren más conveniente; que haya elecciones limpias, libres”, dijo frente a representantes de medios de comunicación.

Consideró que en caso de que haya intervención de los gobiernos y de que se use el dinero del presupuesto para favorecer a un partido o a un candidato, que se denuncie para que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) proceda legalmente. “Para eso es la Fiscalía contra delitos electorales, que se hagan denuncias y que esta Fiscalía actúe”, añadió.

Además, opinó que en las elecciones que se acercan se estarán “presenciando una situación de denuncias” y agregó que lo mismo pasará cuando se vaya acercando la elección presidencial en 2024.

“Lo mismo porque así es no sólo en México, sino en todo el mundo. Van a haber elecciones en noviembre en Estados Unidos y ya están también creciendo las acusaciones porque hay intereses políticos, electorales, legítimos siempre y cuando no haya ilegalidades, no se utilice el dinero del presupuesto y que sean los ciudadanos los que elijan. Eso es lo que voy a seguir diciendo. Que haya democracia y que se le tenga confianza a la gente porque además ya cambió esto”.

Sin embargo, el Presidente afirmó que la gente “ya no se deja manipular”. “Ya no es cosa de fabricar candidatos de la nada con publicidad, así como se introducen los productos chatarra al mercado. Se intentan proyectar a candidatos. Eso ya no funciona y la gente se da cuenta”.

“Ya la gente sabe distinguir quién es auténtico y quién es falso. Esos son los cambios que han habido. Entonces tenerle confianza a la gente y esperar que se den las elecciones. No se pueden fabricar candidaturas. Antes sí porque avasallaban con las campañas publicitarias y había mucha repetición”.

“Ya no hay analfabetismo político en México o es mínimo. Se ha avanzado mucho. Yo creo que es de las cosas en las que hemos avanzado más: en el cambio de mentalidad de nuestros pueblos”, concluyó.

El domingo 4 de junio de 2023 se llevarán a cabo los comicios en el Estado de México, donde se votará por la persona que suceda al actual Gobernador Alfredo del Mazo Maza, por un periodo de seis años. Mientras que en 2024 vendrán las elecciones para elegir al Presidente o Presidenta de la República.