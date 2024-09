La Banda MS, mariachis y una filarmónica de Oaxaca amenizarán festejos en el Zócalo

La Banda MS, una de las agrupaciones más exitosas del momento, será la encargada de poner a cantar y bailar a miles de personas con sus temas: No me pidas perdón y No elegí conocerte, para este 15 de septiembre.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- La Ciudad de México alista los últimos detalles para este domingo 15 de septiembre en conmemoración del aniversario 114 del Grito de la Independencia. “Va a ser una muy buena celebración, hay muchos motivos para participar, porque en lo que corresponde a nosotros es el último grito”, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el Zócalo capitalino, el mandatario del Ejecutivo encabezará la tradicional ceremonia del grito, el cual será el último de su administración y donde se espera la presencia de más de 100 mil personas; además de la asistencia de su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, quien tomará el mando del país el próximo 1 de octubre.

“Será una buena celebración y hay muchos motivos para celebrar, es el último grito, pero estamos en un momento excepcional en donde nace del corazón gritar viva México ahora más que en otros tiempos”, aseveró desde Palacio Nacional.

El festejo dará inicio a las 20:00 horas del domingo con la participación de una agrupación filarmónica proveniente de un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca, ofreciendo un ambiente patriótico de la noche. Posteriormente, un mariachi amenizará a los asistentes que se congreguen en la plancha del zócalo.

“Han habido años así muy especiales, este es un año histórico, estamos invitados a que nos acompañen el domingo, todos los que quieran venir con nosotros a acompañarnos, que me ayuden a gritar en favor de nuestros héroes, de los padres de la patria, no olvidar que debemos poner el alto la justicia, la libertad, la soberanía, la Independencia, reconocer a los pueblos indígenas y a los migrantes”, añadió López Obrador.

En la parte musical, la Banda MS, una de las agrupaciones más exitosas del momento, será la encargada de poner a cantar y bailar a miles de personas con sus temas: No me pidas perdón y No elegí conocerte. Sin embargo, la agrupación oriunda de Sonora hará una pausa para la ceremonia del grito, la cual se espera tenga una duración de 45 minutos aproximadamente.

La ceremonia comenzará en punto de las 23:00 horas, donde López Obrador aparecerá en el balcón de Palacio Nacional para hacer sonar la campana de Dolores, como parte de la Independencia de México, que convocó a los mexicanos a levantarse en armas y terminar con el dominio español. Finalmente, se espera que la Banda MS regrese al escenario alrededor de medianoche para concluir su show, al menos una hora más de música grupera.

Previamente, el Presidente de México reveló que el Grito de Independencia será su último acto público en el cargo y que lo aprovechará para despedirse de las y los mexicanos.

“Sí vamos a celebrar el día 15 que es el Grito [de Independencia]. Ahí en mi libro hablo de eso, de cómo los mexicanos celebramos el Grito, el inicio de la Independencia, no la consumación y es interesante, ¿no? Celebramos el inicio y no cuando se consuma la independencia 10 años después porque quién inicia la Independencia, quién da el Grito y por qué lucha, y quién consuma la Independencia, quién entra aquí triunfante y se consuma la Independencia”, explicó el mandatario.

“Entonces ese es un día importante, por eso es el gran festejo de los mexicanos el grito de Independencia. Entonces ese va a ser el acto con el que me voy a despedir pública y políticamente. Después está el acto, vamos a decir, protocolario, formal, de la entrega de la banda, que eso creo que es el día 1 de octubre en el Congreso”, concluyó.