Las solicitudes de ayuda por desempleo aumentan ligeramente la última semana en EU

Por Matt Ott

WASHINGTON (AP).— El número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo aumentó ligeramente la semana pasada, pero la cifra de personas sin trabajo sigue siendo históricamente baja, incluso mientras la economía norteamericana se desacelera en medio de una alta tasa de inflación no vista en décadas.

Los pedidos al Gobierno de asistencia para la semana que finalizó el 8 de octubre aumentaron en nueve mil a 228 mil, informó el jueves el Departamento del Trabajo. El promedio móvil de cuatro semanas aumentó en cinco mil, a 211 mil 500.

