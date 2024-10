BITS | Silent Hill 2, el renacer perfecto de un clásico de terror

Para este remake, muchas cosas han cambiado, desde el apartado gráfico, la jugabilidad, el combate, la exploración y algunos acertijos, todo esto, en beneficio de una nueva experiencia que mejora por completo la original.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- Hablar de Silent Hill en la actualidad no es nada común y es que básicamente han pasado más de 12 años desde que vimos el último juego de la franquicia, sin embargo, en algún momento del 2014, una pequeña luz de esperanza llegó y se fue rápidamente con el proyecto que nunca fue y que conocimos como P.T., del cual sólo llegamos a tener una pequeña experiencia en sus etapas muy tempranas, que tal vez ni siquiera podríamos clasificar como “demo”. Después de ese proyecto -que nunca fue-, tuvieron que pasar más de 10 años para que, por fin en 2022 tras una gran serie de rumores y especulaciones, Konami no sólo reveló que el remake de Silent Hill 2 estaba en camino, sino también una novela interactiva, Silent Hill: Ascension, una película Return to Silent Hill y dos nuevos juegos en la serie: Silent Hill f y Silent Hill: Townfall, dando inicio a una nueva época en la compañía nipona.

Silent Hill 2, aunque es una secuela del primer juego, no continúa los eventos ocurridos en esa entrega, por lo cual son historias totalmente independientes, esta segunda parte nos cuenta la historia de James Sunderland, quien recientemente ha recibido una carta de su esposa, fallecida 3 años atrás por una misteriosa enfermedad, lo que lleva a nuestro protagonista al pueblo de Silent Hill donde intentará encontrarla, sin embargo, a lo largo de esta travesía, iremos encontrando a otras personas en nuestro camino, quienes cuentan con distintos objetivos en el pueblo de Silent Hill y que iremos conociendo conforme avancemos en la historia, con unos interactuaremos más que con otros, además de estar en constante peligro con los monstruos que habitan en este pueblo, principalmente, uno de los personajes más emblemáticos de la serie, “Pyramid Head”.

Para este remake, muchas cosas han cambiado, desde el apartado gráfico, la jugabilidad, el combate, la exploración y algunos acertijos, todo esto, en beneficio de una nueva experiencia que mejora por completo la original. Aunque claro, la versión original de Silent Hill 2 marca un antes y un después no sólo en la saga, sino en la industria, siendo esta entrega para muchos la mejor de todas, el cuidado que se debía tener en este desarrollo exigía un nivel de calidad bastante alto y a pesar de las muchas dudas que han surgido desde su anunció y los diferentes materiales que se habían mostrado, podemos decir que Konami y Bloober Team lograron superar las expectativas de todos.

De lo más notable en el apartado gráfico está el uso del Unreal Engine 5, un nuevo motor gráfico que poco a poco comienza a abrirse paso entre los nuevos desarrollos de videojuegos y es que su potencial y calidad es simplemente espectacular y aunque claramente hay un gran salto gráfico del juego original que salió en en PlayStation 2, la manera en que se ha recreado Silent Hill, el pueblo, los diferentes edificios, como los edificios de departamentos, el hospital, la sala de cine y demás, crean una atmósfera de terror en todo momento, con mucha tensión, gracias a las capacidades visuales y los efectos de iluminación del juego, además de que todo esto combinado con el gran apartado auditivo, en música y efectos de sonido, especialmente la integración del Dualsense y los diferente sonidos que emite con ciertos enemigos, es estresante y maravilloso a la vez.

A nivel jugabilidad, la experiencia está a la altura del tratamiento recibido en el apartado visual y es que ni siquiera existe punto de comparación con la entrega original, con controles mucho más responsivos, un sistema de combate mucho más dinámico, el nivel de exploración e interacción con los diferentes elementos que encontramos en el juego y sobre todo, el cambio en la cámara del juego, para tener acciones de movimientos mucho más fluidas y rápidas, haciendo una gran experiencia bastante completa. Aunque claro, si buscas una experiencia como la original, la podrás tener, o bien cambiar el nivel de dificultad general del juego para una experiencia más tranquila en combate o al contrario, un verdadero desafío para los fanáticos más exigentes.

El remake de Silent Hill 2 es una lección de cómo rehacer uno de los mejores juegos de terror de todos los tiempos, que respeta las bases del título original y las transforma a un nivel de perfección para posicionarlo como uno de los mejores remakes de todos los tiempos.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez