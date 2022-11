Explosión en Estambul deja 6 muertos y 81 heridos; fue ataque traicionero: Presidente

Por Zeynep Bilginsoy

Estambul, Turquía, 13 de noviembre (AP) — Una explosión en una importante vía peatonal de Estambul este domingo dejó seis muertos y decenas de heridos, informaron autoridades.

Videos colocados en Internet mostraban ambulancias, carros de bomberos y patrullas policiales en la avenida Istiklal, una calle llena de comercios y restaurantes que lleva a la icónica Plaza Taksim.

En un video, se escucha un sonoro estallido seguido por llamas, y se ve a la gente huyendo a toda prisa.

El Presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que se trató de “un ataque traicionero” y sus responsables serán castigados.

El Gobernador de Estambul, Ali Yerlikaya, dijo que además de los muertos había 53 heridos. Luego el Vicepresidente Fuat Oktay actualizó la cifra de heridos a 81, dos de ellos de gravedad, y dijo también que parecía ser un ataque terrorista.

Hablando poco antes de partir para la cumbre del G20 en Indonesia, Erdogan no dijo quién estaría detrás del ataque pero aseveró, sin dar detalles, que tiene “el olor a terrorismo”. Indicó que la policía y la gobernación están investigando el caso y revisando videos tomados en el lugar.

El Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía prohibió a las emisoras mostrar videos del estallido ni de sus repercusiones. El organismo ha impuesto prohibiciones en el pasado, en los momentos posteriores a ataques, accidentes o algunos temas políticos.

