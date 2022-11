Rey Carlos III preside homenaje del Domingo del Recuerdo en honor a militares caídos

Londres, 13 de noviembre (AP) — El Reino Unido guardó silencio durante dos minutos en la conmemoración del Domingo del Recuerdo, al tiempo que el Rey Carlos III encabezó el homenaje a los militares que perdieron la vida en conflictos pasados.

El Big Ben dio 11 campanadas para marcar el inicio del silencio mientras miles de veteranos, entre ellos algunos que sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial, contemplaban solemnemente la ceremonia bajo el cielo gris de Londres.

El número de personas se reduce cada año, lo que hace que la aparición de Carlos sea más emotiva, ya que es la primera vez que encabeza la ceremonia desde la muerte de su madre, la reina Isabel II, en septiembre.

Ella había servido como mecánica y conductora de camiones durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, y siguió participando en la conmemoración anual en Londres hasta sus más de 90 años.

At the Cenotaph, wreaths are laid by The Prince of Wales, The Earl of Wessex and The Princess Royal as part of the #RemembranceSunday commemorations. pic.twitter.com/zhdNX6Tig6

— The Royal Family (@RoyalFamily) November 13, 2022