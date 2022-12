“No te faltó experiencia, te faltó empatía”: Sasha responde a Yordi por entrevista

En una entrevista concedida a Adela Micha, Yordi Rosado dijo que le faltó experiencia para tratar un tema tan importante.

Por Luis Mungarro

Sonora, 13 de diciembre (Proyecto Puente).- La cantante y actriz utilizó su cuenta de Twitter para reaccionar a la entrevista que Yordi Rosado concedió a Adela Micha y en la que habló de su conversación con Luis de Llano.

A mediados de año, Yordi Rosado entrevistó al productor Luis de Llano para su canal de YouTube. En mencionada entrevista, el creador del grupo Timbiriche reveló al presentador que tuvo una relación con la cantante Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años y él 39.

Sasha Sokol entabló una demanda civil contra Luis de Llano por violencia al revictimizarla con sus declaraciones. Este tema fue abordado por la periodista Adela Micha en la reciente entrevista que realizó a Yordi Rosado, quien afirmó: “Me faltó experiencia en un tema que era extremadamente importante”.

¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? y sobretodo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso? pic.twitter.com/Dw2Wux0Zic — Sasha Sokol (@SashaSokol) December 13, 2022

Las declaraciones de Yordi provocaron la reacción de Sasha Sokol, quien en su cuenta de Twitter respondió a los comentarios de Yordi Rosado: “No te faltó experiencia, te faltó empatía”, inició con su mensaje la intérprete de “Rueda mi mente”.

“Por supuesto que no tienes la culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. ¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? y sobre todo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso?”, escribió Sokol en Twitter anexando la entrevista de Yordi con Luis de LLano.

Por último, Sasha Sokol le dijo a Yordi Rosado: “Mientras hacías esas preguntas pensabas en el raiting que tendría tu programa… no pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú no la tuviste”.

