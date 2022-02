AMLO exhibe otra vez presuntos ingresos de Loret. “Le paga la mafia para atacarme”

El tema volvió a ser mencionado por el mandatario mexicano en la “mañanera”, esto luego de que fuera cuestionado por el debate que se generó en redes sociales durante el fin de semana por haber revelado el viernes pasado los supuestos ingresos del periodista.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que donde su hijo José Ramón López Beltrán trabaja, “en efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada ni tenemos alguna relación de negocios”.

“Él no tiene ningún negocio con el Gobierno federal. No hay problema de interés. Es de los empresarios que nos ayuda porque quiere apoyar en el caso del Tren Maya para concluirlo y José Ramón está trabajando en Estados Unidos. Su esposa lo mismo. No tiene nada que ver con Pemex, ni con ninguna empresa vinculada al Gobierno. Pero el asunto no es de conflicto de intereses, el asunto es golpear y hay mucho dinero de por medio”, afirmó.

El mandatario se refirió a las primeras declaraciones públicas de su hijo, hechas este domingo, después de que la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el medio Latinus revelaran en enero que él y su pareja, Carolyn Adams, ocuparon en 2019 y 2020 una casa que pertenecía a Keith L. Schilling, ejecutivo de Baker Hughes, que ese año obtuvo un contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Soy un ciudadano privado, y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia”, indicó López Beltrán en un breve comunicado.

Pero el hijo de AMLO desató otro escándalo de presunto conflicto de interés por revelar que desde 2020 trabaja como abogado para KEI Partners, despacho de hijos de Daniel Chávez, un empresario que asesora a López Obrador en su megaproyecto del Tren Maya.

Además, Chávez es fundador de Vidanta, un consorcio con 30 desarrollos turísticos de lujo, e integrante del consejo asesor del Presidente, según MCCI.

Mi situación laboral actual: https://t.co/s7oLSmee5P — José Ramón López Beltrán (@_30JR40_) February 14, 2022

Pese a las explicaciones de López Beltrán, los críticos denunciaron que los registros públicos muestran que no está inscrito en el Colegio de Abogados de Texas y que la empresa Kei Partners obtuvo su registro un mes y medio antes del inicio del sexenio de López Obrador, en diciembre de 2018.

“Tenemos a nuestra disposición todas las pruebas y estamos dispuestos a entregarlas a las autoridades correspondientes, para que ellos cuando crean conveniente y oportuno puedan o no revelar públicamente la información”, afirmó Adams en un comunicado en su cuenta de Instagram.

“No llegamos aquí para que continúe lo mismo. No es más de lo mismo. No somos [Vicente] Fox. Acuérdense cómo engañaron en el 2000 de que iba a haber un cambio. ¿Hubo cambio? Nada. Fue lo mismo. El Secretario de Hacienda de Fox era el Subsecretario de [Carlos] Salinas y siguieron con la misma política de saqueo. Lo hemos dicho no se cuántas veces: la gente votó por nosotros para llevar a cabo una transformación, para limpiar de corrupción al Gobierno”, sostuvo en otro momento el Presidente y volvió a poner el cuadro de los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola.

“Miren esto. ¿Lo sabía la gente? ¿Sabía el pueblo de México que este señor tiene ingresos como periodista por 35 millones de pesos al año? Dos millones de pesos al mes. ¿Quién gana eso? ¿Un científico, un intelectual, el Presidente? ¿Y por qué gana tanto ese señor? Porque le pagan los de la mafia del poder para atacarme, debilitarnos y que regrese el mismo régimen de corrupción”, aseguró desde Palacio Nacional.

“Yo hasta celebro la verdad, me dio gusto que echaron a andar una frase [un foro en Twitter] para que pusieran: ‘Todos somos Loret’. Imagínense. Se me cae la cara de pena, de vergüenza. Afortunadamente no fueron muchos. Porque hay unos muy ‘vivillos’ que allí andan todavía ensarapados. Pero otros que ya sabemos, ¿no? Desde hace tiempo han mostrado lo que son, que tampoco debe de avergonzarnos, son conservadores. Lo importante es que ahora ya se están quitando la máscara”, señaló.

“Debe transparentarse todo”, dijo el Presidente sobre exhibir el documento con el supuesto salario de Carlos Loret de Mola. “El que nada debe nada teme. Yo no sé por qué se alebrestaron, se molestaron tanto porque señalé aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola. Imagínense cómo no dar a conocer esta información si este señor se dedica a golpear no sólo al Gobierno, no sólo al Presidente, sino al proyecto de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México: la corrupción”.

"Yo no sé por qué se alebrestaron tanto porque señale aquí una información sobre lo que gana Loret de Mola" Son las primeras declaraciones del presidente @lopezobrador_ después de exhibir el supuesto sueldo de un ciudadano a nivel nacional. No entiende que no entiende 🙄 pic.twitter.com/lWpFOa1R0d — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 14, 2022

“Tampoco son mis hijos”, agregó. “Es una reacción conservadora, golpista, en contra de que se lleve a cabo un verdadero cambio en el país. Y esto no se conocía porque además de que saqueaban y robaban, no perdían siquiera su respetabilidad. Se hacían pasar como gente decente, gente de bien; incluso con ínfulas de superioridad. Por eso sus actitudes racistas, clasistas, discriminatorias”.

“Decía en campaña que saqueaban, robaban, no perdían su credibilidad y eran reverendos ladrones. Y rateros, según ellos, eran nada más el que se robaba una gallina, un pavo, un cilindro de gas, una bolsa del mercado. Miren cómo dejaron el país: saquearon. Nunca en la historia de México habían robado tanto los llamados hombres de negocios asociados con gobernantes y con dueños de medios de información, apoyados por periodistas. Hay quienes dicen que no son periodistas. Sí son periodistas, nada más que golpeadores, mercenarios, vendidos, alquilados. Es una historia que se repite cada vez que se busca una transformación, el conservadurismo corrupto, inmoral, se lanza en contra de los que buscan la transformación y la defensa del pueblo”, consideró López Obrador.

“No tengo elementos para confirmarlo, pero como fue tendencia a nivel internacional, no dudo, porque son especialistas en guerra sucia, no dudo que hayan comprado bots para las redes sociales. Aún así celebro que son pocos los que son como Loret. Lo celebro. Porque somos millones. No estoy menospreciando al conservadurismo”, abundó el Presidente en su conferencia de prensa.

¿Recuerdan el hashtag #TodosSomosLoret? Pues el presidente afirma que lo utilizaron los que se quitaron las mascaras y mostraron ser conservadores. "Se me cae la cara de pena, de vergüenza" pic.twitter.com/Wsc2ATnb6a — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 14, 2022

Cabe señalar que el político tabasqueño ha acusado al periodista Carlos Loret de Mola, de Latinus, de ser un “golpeador” y un “mercenario” al servicio de “la mafia del poder”. También ha recordado que es amigo de Genaro García Luna, extitular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal y quien hoy está detenido en Estados Unidos por narcotráfico, y de Felipe Calderón Hinojosa, expresidente mexicano.

Apenas el viernes pasado, dio a conocer que Loret de Mola supuestamente recibe más de 35 millones de pesos al año (más de 1.7 millones de dólares) como ingresos, lo que generó un debate en redes sociales por la vulneración de sus datos personales.

“Que sepan que yo no me voy a dejar, el que se aflige se afloja. Tenemos que seguir defendiendo la cuarta transformación y voy a pedir al Instituto de la Transparencia (…) porque necesito que se investigue sobre los recibos y las facturas [de Loret de Mola]”, advirtió el mandatario ese día.

Sobre las declaraciones de su hijo José Ramon López Beltrán, el presidente @lopezobrador_ confirmó que trabaja con los hijos del dueño de #Vidanta y Daniel Chávez, que es su asesor en el proyecto del Tren Maya. "Él no tiene ningún negocio con el Gobierno Federal" pic.twitter.com/dVrjBeXYg2 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 14, 2022

–Con información de EFE