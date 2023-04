NL: Hallan el cuerpo de una mujer tras cateos en búsqueda de la joven Bionce Amaya

El Secretario de Seguridad estatal adelantó que tienen información importante del lugar donde se podría encontrar Bionce.

Monterrey, 14 de abril (ProyectoPuente).- La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y la Fiscalía Antisecuestros informó que se halló el cuerpo de una mujer tras cateos en tres inmuebles del municipio de General Terán, derivados de la desaparición de Bionce Amaya.

Esto ocurre luego de que el Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Palacios, informara que la Fiscalía de NL obtuvo órdenes de cateo para ranchos en la entidad, para tratar de encontrar a la joven cuyo rastro se perdió en el municipio de China.

El funcionario estatal agregó que la corporación Fuerza Civil acudiría hoy con personal de la Fiscalía para realizar las labores correspondientes, además de que los inmuebles en cuestión son de personas presuntamente cercanas a la joven.

“Los ranchos son de unas personas cercanas a ella, que tienen antecedentes penales, que han sido detenidas anteriormente por la Marina y por Fuerza Civil. Inclusive han participado en intercambio de balazos contra Fuerza Civil”, explicó Palacios.

Por último, el Secretario de Seguridad de Nuevo León destacó que tienen información importante del lugar donde se podría encontrar Bionce.

“Hay información que nos indica que puede estar en uno de estos ranchos y que estas personas cuyos antecedentes se han referido brevemente no serían ajenas a los hechos”, enfatizó.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE PROYECTO PUENTE. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.