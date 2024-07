Shannen Doherty, actriz de Beverly Hills, 90210, muere de cáncer a los 53 años

MADRID, 14 Jul. (EuropaPress).– Shannen Doherty, actriz conocida por sus papeles en la popularísima serie Sensación de vivir (Beverly Hills, 90210) y Hechiceras, ha fallecido tras serle diagnosticado un cáncer de mama en 2015. La interprete tenía 53 años.

Doherty saltó a la fama en 1990 como la joven Brenda Walsh en la serie de Fox Sensación de Vivir (Beverly Hills, 90210). Brenda, junto con su hermano gemelo Brandon, interpretado por Jason Priestley, eran los protagonistas de una producción que seguía a la familia Walsh que se acababa de mudar de Minnesota a Beverly Hills. Los hermanos adolescentes tenían que adaptarse en un nuevo instituto y al alto nivel de vida de sus nuevas amistades.

Doherty apareció en 11 episodios antes de abandonar la serie al final de la cuarta temporada, en medio de informes de fricciones con otros miembros del reparto, en particular Jennie Garth, que daba vida a Kely, la mejor amiga de Brenda… y más tarde rival por el amor de Dylan, a quien daba vida el también falleció Luke Perry.

Doherty volvió como Brenda en el revival de 2008 titulado 90210, y también en el reboot de 2019 con el título de BH90210, dos intentos de resucitar Sensación de Vivir que no tuvieron éxito.

Tras su azarosa salida de Beverly Hills, 90210, Doherty volvió a encontrar el éxito en la pequeña pantalla con Hechiceras, el drama sobrenatural que seguía a tres hermanas que descubren que son brujas y deben trabajar juntas para luchar contra el mal. Interpretó a la mayor de las tres hermanas, Prue Halliwell, en una serie que protagonizó junto a Alyssa Milano y Holly Marie Combs. En 2000 y 2001, dirigió tres episodios de la serie.

thank you shannen doherty for having played one of my favorite characters of all time you and prue halliwell will always be remembered <3 pic.twitter.com/2josbkcI4k

— sarah🍓 (@MILEY0NCE) July 14, 2024