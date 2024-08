Claudio X. y Casar recibieron 502.6 millones (2015-2023) de México y extranjero: UIF

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desnudó hoy las cuentas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una asociación civil que tiene como apoderados legales a dos individuos (Claudio Xavier González Guajardo y María Amparo Casar Pérez) y que ha sido relacionada con la oposición en México: su fundador convenció en su casa particular a los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y el extinto De la Revolución Democrática (PRD) a fusionarse en un frente tanto electoral como legislativo para oponerse al Gobierno de México.

De acuerdo con el informe presentado hoy en la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, MCCI recaudó entre 2015 y 2023 un total de 502 millones 588 mil 208 pesos. Entre los donantes está una élite de empresarios y corporativos mexicanos, además del Gobierno de Estados Unidos vía la Embajada en México.

Pablo Gómez dijo que no se cuestiona que Claudio X. González ejerza sus derechos políticos, sino que obtenga recursos para hacer política, incluso de gobiernos extranjeros, utilizando una figura de “sociedad civil” y recurriendo a la deducción de impuestos.

El Presidente fue más lejos. Anunció que enviará una carta a su homólogo, Joe Biden, reclamando los donativos realizados desde la Embajada en México y que la Cancillería mexicana recurrirá a una nota diplomática “porque consideramos que hay injerencia del Gobierno de Estados Unidos en asuntos que sólo corresponden a la soberanía de nuestro país”.

“La otra medida es pedirle a la Procuradora Fiscal que lleve a cabo una revisión junto con el SAT [Servicio de Administración Tributaria] sobre estos donativos. Ver si se ajustan a lo que establecen las leyes y que se nos presente un informe. Y como lo plantea Pablo [Gómez], todavía estamos en tiempo de hacer algunas modificaciones, de presentar algunas iniciativas de Ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se llevan a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos. Porque cuando se deducen impuestos por donativos, son ingresos que no llegan a la hacienda pública y que no pueden utilizarse para el desarrollo del país en beneficio de todos los mexicanos, sino que, cuando se regresan estos recursos y se utilizan con propósitos facciosos, se está dando un uso indebido al presupuesto”, afirmó López Obrador. “Y eso lo tenemos que revisar”.