Guevara: “mientras más me chingan, más me crezco”. Yo pagué mis gastos en París, dice

La directora de la Conade defendió sus decisiones diciendo que tiene derecho a gastar su dinero como desee y que no ha solicitado gastos adicionales durante su administración.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, ha sido objeto de críticas luego de que se le viera viajando en primera clase a París para asistir a los Juegos Olímpicos 2024.

Las imágenes de Guevara en el vuelo y en un restaurante de lujo en París se viralizaron rápidamente, generando controversia sobre el uso de recursos públicos del organismo y el poco respaldo a los atletas mexicanos.

“Hemos afrontado todas las batallas, y estoy totalmente satisfecha con el papel desempeñado por el país en los Juegos Olímpicos. Estoy agradecida con todos los integrantes de esta administración de la Conade, quienes han hecho de cada momento de nuestro día a día hitos que nos han marcado. Mi espíritu competitivo no ha terminado; entre más me chingan, más me crezco y ese ha sido mi mensaje para todo el equipo”, aseguró en respuesta.

La titular de la Conade explicó que viajó en primera clase debido a un problema de salud en la zona lumbar, por lo que, según ella, fue una necesidad médica. También afirmó que los gastos del vuelo y la cena en el restaurante francés fueron cubiertos por ella y no generaron ningún cargo extra al erario público.

“Solicité a la agencia de viajes la factura y la haré pública. No he solicitado gastos adicionales durante mi gestión y he reintegrado cualquier gasto personal. No tengo nada que ocultar”, declaró en una entrevista reciente.

¡Resultados Juegos Olímpicos de París 2024! Finaliza la conferencia de prensa con Ana Gabriela Guevara, directora general de la #CONADE. 🔴https://t.co/GXej5eEE68 pic.twitter.com/adt2Duwayj — CONADE (@CONADE) August 14, 2024

“Todo lo que gano, me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido ni marida, ni nadie que me exija por qué gasto”, sostuvo.

Además, la exatleta defendió su desempeño al frente de la Conade, destacando que todos los gastos relacionados con los Juegos Olímpicos fueron justificados y que no llevó acompañantes a París, a diferencia de lo que se ha especulado.

La directora de la Conade ha estado involucrada en otros hechos que han generado controversia tanto en redes sociales como en medios de comunicación, donde usuarios y periodistas se cuestionan la transparencia y la ética en el manejo de los recursos públicos de la Comisión a su cargo, pero también la falta de apoyo a los deportistas mexicanos.

“NOS QUEDAMOS MUY CORTOS”

Un día antes de que finalizaran los Juegos Olímpicos de París 2024, donde la delegación mexicana logró cinco medallas -tres platas y dos bronces-, Guevara aseguró que el desempeño de las y los atletas mexicanos que participaron estuvo por debajo de las predicciones.

¡La lucha por la cima en París 2024 está que arde! 🥇 🥈 🥉 👉Consulta el medallero y sigue a los países que buscan la gloria en estos #JuegosOlímpicos. 🔹Aquí tienes toda la información. pic.twitter.com/LMeyrqsvIU — CONADE (@CONADE) August 11, 2024

“Nos quedamos muy cortos, pero hubo preseas que se fueron cayendo en el camino y siempre lo dije: es difícil, tratar de empatar el tema de la numeralia, que la numeralia no tiene sentimientos, no tiene esta atmósfera de competencia, no tiene la adrenalina”, aseguró.

“Se nos escaparon las de clavados. Se nos escaparon las de tiro con arco. Se escapó hoy el pentatlón moderno. Se nos fue taekwondo. Se quedaron muchas medallas en el camino. Que no sólo era tener nueve, pudimos haber tenido muchas más medallas, pero bueno. Repito esto es deporte y pues lamentablemente no se logró”, continuó la exclavasita.

Sin embargo, se mostró alegre por el desempeño de los atletas. “Nos hubiera encantado tener más, así son los Juegos Olímpicos y cada edición crece el nivel competitivo. El resultado es positivo y hubo muchos finalistas, hay mucho que reflexionar y evaluar”, concluyó.

ALCALÁ ENCARA A GUEVARA

Días antes, protagonizó una polémica con la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, quien criticó que no se puede “perder lo que no se construyó”, luego de las declaraciones de su homóloga Ana Gabriela Guevara, sobre las medallas que se han perdido.

#ÚLTIMAHORA “No se puede perder lo que no se construyó”, responde María José Alcalá, Presidenta del Comité Olímpico a Ana Guevara, luego de los comentarios de la Directora de @CONADE por los pocas medallas ganadas en #Paris2024 Video: Leobardo Vázquez pic.twitter.com/DhcU35OFWv — Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 2, 2024

“No hay que olvidar, debemos anotar placas. Al señalar cosas innecesarias y señalas a los atletas de perder medallas. No puedes perder lo que no construiste para que ellos llegarán con más facilidad. Si prefieres apoyar a alguien señalado de corrupción, en lugar de los atletas que más puedo decir”, comentó.

Los comentarios de María José Alcalá hacen referencia al comentario que realizó Guevara en el programa “La Afición” de Milenio respecto a que se perdieron cuatro medallas para el país.

ARQUERAS TUNDEN A GUEVARA

Las arqueras mexicanas Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, quienes ganaron medalla de bronce en estos Juegos Olímpicos de París, reclamaron a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) mayor apoyo, pues acusaron que reciben “lo mínimo” para desempeñar su disciplina.

Durante una conferencia de prensa realizada en la capital francesa, previo a su regreso a México, fueron cuestionadas sobre cómo definirían el apoyo que la institución precedida por Ana Gabriela Guevara ha brindado a sus deportistas.

¡Cae la primera medalla! 🥉🇲🇽 El equipo femenil de Tiro con Arco, conquista el bronce en estos #JuegosOlimpicos de #París2024 de la mano de Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz. Abriendo el medallero para México. pic.twitter.com/eWcFD91Vnc — CONADE (@CONADE) July 28, 2024

“Muchas veces vamos a evadir esa pregunta, pero decir que fue lo mínimo indispensable es lo justo. No diré que nos han dado más de lo que merecemos, pero tampoco menos. No voy a agradecer por darnos de comer”, comentó Ana Paula Vázquez.

En ese mismo sentido, Ángela Ruiz, quien cumplió 18 años el día en que ganó el bronce junto con sus dos compañeras, festejó su triunfo, aunque afirmó que con un mayor apoyo de la Conade podrían hacerse “cosas más grandes”.