La estrella de cine Gene Rowlands, conocida por “The Notebook”, muere a los 94 años

Por Corina González

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- La actriz Gena Rowlands, quien interpretó la versión adulta de Allie Calhoun en la famosa película The Notebook, ha fallecido a los 94 años.

De acuerdo con un informe de TMZ, la actriz retirada murió el miércoles por la tarde en su casa de Indian Wells, California, donde estaba rodeada de su familia, incluido su marido, Robert Forrest, y su hija Alexandra Cassavetes.

Hasta el momento se desconoce la causa oficial de muerte, pero la actriz ganadora del Emmy había estado luchando contra la enfermedad de Alzheimer. Su hijo, Nick Cassavetes informó dicho diagnóstico en junio.

En ese momento, el hijo de la actriz dijo que Gena había estado luchando contra el Alzheimer durante 5 años y se encontraba en estado de “plena demencia”.

Gena Rowlands, who famously played Allie in "The Notebook," has died. #RIP 💔 pic.twitter.com/NtymfcxNHZ — TMZ (@TMZ) August 14, 2024

LA TRAYECTORIA DE GENE ROWLANDS

De acuerdo con el portal especializado IMDb, Rowlands suma más de 100 créditos como actriz. Gena se retiró de Hollywood en 2015 después de ganar cuatro premios Emmy, dos Globos de Oro y sumar dos nominaciones al Oscar.

Rowlands nació el 19 de junio de 1930 en Cambria, Wisconsin. De 1947 a 1950, asistió a la Universidad de Wisconsin y posteriormente se mudó a la ciudad de Nueva York para estudiar teatro en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas.

A principios de los años 50, Rowlands comenzó a actuar con compañías de teatro de repertorio y en el Provincetown Playhouse. Hizo su debut en Broadway en The Seven Year Itch. Rowlands coprotagonizó con Paul Stewart la serie de televisión Top Secret (1954-55).

Rowlands hizo su debut cinematográfico en The High Cost of Loving en 1958. En cuanto a sus reconocimientos, en 1987, 1992 y 2003 ganó un premio Emmy como Mejor Actriz en una Miniserie y Película por The Betty Ford Story, Face of a Stranger, así como por Hysterical Blindness, respectivamente.

Gena Rowlands photographed by Gene Trindl, 1967. pic.twitter.com/QiGbICuHRe — Ricardo Hirooka (@HirookaRicardo) July 27, 2023

En 1974 ganó un Globo de Oro como Mejor Actriz en una Película de Drama por A Woman Under the Influence. En 1987 ganó uno más como Mejor Actriz en una Miniserie o película para televisión por The Betty Ford Story. En 2015 recibió un premio Oscar honorario.

En cuanto a su vida privada, Rowlands estuvo casada con John Cassavetes desde el 9 de abril de 1954 hasta que el actor murió el 3 de febrero de 1989. Tuvieron tres hijos, Nick, Alexandra y Zoe. En 2012, Rowlands se casó con el empresario retirado Robert Forrest.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.