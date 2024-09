El “Canelo” vence por decisión unánime a Berlanga y celebra a México en las Vegas

La victoria de Saúl reafirmó su posición en el mundo del boxeo, en el marco de las celebraciones patrias.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- En una noche llena de emoción y adrenalina, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez demostró una vez más por qué es considerado uno de los mejores pugilistas del mundo. “Canelo” se enfrentó al retador Edgar Berlanga y logró una contundente victoria por decisión unánime en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Ante más de 20 mil espectadores, Saúl Álvarez dominó el combate desde el inicio, utilizando su experiencia y técnica superior para mantener a raya a Berlanga. A pesar de los esfuerzos del retador, el campeón indiscutible de los supermedianos mostró su talento en el ring, esquivando los ataques de Berlanga con agilidad.

“Estoy muy contento con esta victoria. Berlanga es un gran peleador, pero hoy demostramos quién es el mejor,” declaró Canelo al finalizar el combate. Con esta victoria, Canelo retiene sus títulos de la CMB, AMB, FIB y OMB, consolidándose como el campeón indiscutible de los supermedianos.

Los aficionados mexicanos en Las Vegas y alrededor del mundo celebraron el triunfo de su ídolo, quien sigue escribiendo su nombre en la historia del boxeo.

CANELO ALVAREZ IS THE BEST IN THE WORLD pic.twitter.com/YCXyvDYizA — ¹⁰ (@HoodiGarland) September 15, 2024

Los jueces le dieron 118-109, 118-109 y 117-110 a Canelo Álvarez. ¡El rey de los supermedianos sigue reinando!

R12: El último round y, sinceramente, Berlanga necesita un nocaut para ganar. Canelo parece más el hombre que busca el nocaut, más el peleador que realmente lo quiere.

Berlanga lanza el derechazo y atrapa a Canelo limpiamente. Canelo intenta regresar y Berlanga lo atrapa nuevamente con otro derechazo. ¡Muy buena estirada de Berlanga!

Canelo no está lastimado, pero ciertamente está sintiendo estos golpes. La evidencia está en toda su cara.

A medida que pasan los segundos, Berlanga busca a ese pez gordo. Comienzan a pelearse a golpes cuando suena el claxon de los 10 segundos y la pelea termina con los dos cara a cara. Inmediatamente se abrazan y se muestran un gran respeto mientras la pelea termina. Ambos hombres sonríen y hablan entre sí, asintiendo. ¡Muy felices!

CANELO WINS BY UNANIMOUS DECISION 🇲🇽#CaneloBerlanga pic.twitter.com/RBWMrz9PrK — Sports on Prime (@SportsonPrime) September 15, 2024

R11: Canelo sale a lanzar, pero parece que Berlanga es el más cómodo de los dos peleadores. Canelo claramente está ganando la pelea, pero se ve bastante frustrado y, a medida que avanza la pelea, Berlanga se ve más fresco.

Las manos rápidas de Canelo todavía encuentran a su hombre, pero los pies rápidos de Berlanga lo mantienen fuera de problemas.

Al finalizar el round, los dos peleadores se enfrentan y se lanzan muchas críticas. Berlanga claramente ha sacado de quicio a Canelo.

R10: Ya estamos en las rondas del campeonato. Berlanga sólo ha llegado hasta aquí dos veces en su carrera, pero este es un terreno cómodo para Canelo.

Canelo sigue enérgico, sigue agachándose y moviéndose, luciendo fresco. Berlanga atrapa a Canelo con un gancho de izquierda, pero el hombre de Guadalajara lo devora como Pac-Man y sigue avanzando.

Se enfrentan mano a mano y la pelea pasa a ser una batalla interna, una batalla en la que Canelo se siente muy cómodo. Lanza un jab de izquierda y luego lo sigue con un uppercut de izquierda a las costillas.

¡Canelo comienza a alejarse de manera extraña! Parecía que escuchó la campana, Berlanga salta directamente sobre él y le conecta un gancho de izquierda. No escuchó la campana, por supuesto, solo estaba siendo gracioso. Canelo estaba dejando en claro que estaba aburrido de que nada recibiera de vuelta y Berlanga le hizo pagar por esa arrogancia.

R9: Canelo comienza un poco más rápido en esta ronda. El astuto veterano luchador se tomó un descanso durante los últimos tres rounds, pero ahora tiene un segundo aire detrás de él.

Canelo conecta una sólida combinación, pero Berlanga responde con un fuerte derechazo.

Berlanga no ha bajado el ritmo y conecta un hermoso contraataque con la izquierda mientras Canelo avanza.

Canelo conecta un uppercut de izquierda y un derechazo con fuerza, empuja a Berlanga hacia la esquina y le da golpecitos al cuerpo.

The Chosen One has entered. @EdgarBerlangaJr is here to claim the throne. 💥🇵🇷 pic.twitter.com/BrU4zD8bL5 — T-Mobile Arena (@TMobileArena) September 15, 2024

R8: Berlanga vuelve a salir lanzando golpes duros para empezar el round. Conecta un jab fuerte y una buena combinación de uno-dos para seguirlo. Esta ha sido una buena racha de Berlanga.

El ataque de Canelo ha disminuido, pero sigue siendo peligroso, conectando esos duros uppercuts al cuerpo e ignorando la cabeza casi por completo.

Los dos peleadores chocan y sus cabezas chocan. El árbitro inmediatamente pide tiempo y le da una advertencia a Berlanga. Claramente sintió que fue intencional.

Canelo sigue clavando el cuerpo y conecta ganchos a las costillas desde ambos lados.

R7: Berlanga abre con un uppercut de izquierda al cuerpo. Canelo sigue avanzando, lanzando esos fuertes golpes, pero ahora Berlanga parece estar llevándolos un poco mejor. El ritmo de la pelea se ha ralentizado y más jabs de Berlanga están encontrando su objetivo.

Canelo nunca ha caído en su carrera. Berlanga lanza un gran derechazo y se va volando al suelo. Definitivamente fue un resbalón y se considera como tal, pero Berlanga tarda unos segundos en levantarse del suelo. ¿Eso le causó algún daño?

R6: Los rápidos golpes que Berlanga está lanzando están dando sus frutos, y el rostro de Canelo muestra signos de desgaste. Un enorme ojo morado en su ojo derecho es un testimonio del poder que Berlanga tiene en sus guantes.

Ahora el viento quizás esté cambiando, ya que Berlanga logra conectar tres golpes muy sólidos: un jab y dos fuertes derechazos. Canelo responde, pero Berlanga conecta otro gancho de izquierda. ¡Este es su mejor round hasta ahora!

Canelo entra, lanza un gancho de izquierda y Berlanga logra contraatacar con un buen golpe en la cara. Nadie ha descifrado aún el código de Canelo, ¡pero Berlanga está intentando hacerlo!

Cold 🥶@SweetHandsPlant walk off after the ref stepped in.#CaneloBerlanga | LIVE NOW on DAZN! Click link in bio to buy pic.twitter.com/bhXlezkarp — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 15, 2024

R5: Canelo sale y conecta un potente gancho de izquierda antes de duplicarlo y conectar un doblete. ¡La velocidad de sus manos es impresionante!

Berlanga intenta igualarlo, lanzando jabs muy rápidos y moviéndose hacia atrás, tratando de mantenerse fuera del alcance de esas manos peligrosas.

Canelo se mantiene compacto y lleva a su hombre hacia abajo, cortando lentamente el ring y eliminando todas las opciones de Berlanga.

R4: Berlanga parece haber despertado un poco de ese último round, más agudo, con ganas de ponerse en marcha aquí. Canelo se mantiene clínico, mantiene la cabeza fría y se mueve rápido pero sin urgencia. Ha estado en demasiadas peleas importantes, en demasiados momentos importantes como para caer en la trampa de pensar que ha ganado la pelea y sabe que Berlanga es un hombre muy peligroso.

R3: Berlanga es quizás más cauteloso que en la mayor parte de su carrera. Conocido como un artista del nocaut, siempre ha sido el que le ha dado la pelea a otro. Está demostrando un respeto extremo por Canelo Álvarez.

Y con razón, Canelo asesta un derechazo contundente que envía a Berlanga al suelo. ¡Fue increíble la velocidad de ese golpe! Canelo tiene poder, pero su velocidad es lo que realmente mata.

Berlanga se levanta y supera el conteo, pero Canelo regresa y lo atrapa nuevamente con un potente gancho de izquierda y Berlanga está en todo tipo de problemas.

Casi contra todo pronóstico, consigue llegar al final de la ronda.

The ring is set. The gloves are on. Fight night is here. 🥊#CaneloBerlanga pic.twitter.com/lYzMpmNZti — T-Mobile Arena (@TMobileArena) September 15, 2024

R2: Ambos peleadores se mantienen cautelosos mientras Canelo se mantiene compacto. Lanza un gancho de izquierda y ahora recibe un jab al salir.

Otro muy buen jab de Berlanga encuentra su objetivo, y Canelo responde inmediatamente con un fuerte doblete.

Canelo se mantiene al frente, derribando a Berlanga y lanzándole ese jab a la cara.

R1: Ambos hombres salen con una actitud tranquila y conservadora. Ambos saben que se trata de un momento importante. Ninguno se apresurará demasiado, lo que dejará la puerta abierta para su oponente.

Canelo salta rápidamente bajo el pie delantero, luego hace un uno-dos al cuerpo y luego regresa inmediatamente con un fuerte gancho de izquierda a la cara.

Berlanga lanza ese jab, pero no logra acertar y retrocede mientras Canelo toma el centro del ring.

– Con información de As México