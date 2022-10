Musk es investigado por autoridades de EU debido a su actitud en compra de Twitter

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS).- El fundador y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, está siendo investigado por las autoridades estadounidenses en relación con su intento de compra de la compañía Twitter.

Los abogados de la empresa han desvelado este jueves que el multimillonario es objeto de una investigación como consecuencia de la actitud de Musk en el proceso de adquisición de la compañía, según ha publicado Bloomberg.

Elon Musk is under federal investigation due to his conduct surrounding the the Twitter acquisition the company said in a court filing. No agency was identified but they want the court to hand over records turned over as part of the trial. pic.twitter.com/GpxKb9FOQZ

— Alejandra Caraballo (@Esqueer_) October 13, 2022