El Gobernador de Tamaulipas coloca primera piedra de la Ciudad Judicial en Victoria

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- El Gobernador Américo Villarreal Anaya colocó la primera piedra de la nueva Ciudad Judicial en Victoria, Tamaulipas, que contará con una inversión de 275 millones de pesos, la más grande en infraestructura judicial en el último siglo. Durante la ceremonia, Villarreal reiteró su apoyo a la modernización y dignificación de las condiciones materiales para el desempeño de la misión de impartir justicia.

“Estoy seguro de que esta obra y nuestro esfuerzo común servirán al objetivo de lograr confianza, eficacia, transparencia, imparcialidad y una autonomía real en el Poder Judicial, para que la justicia sea un auténtico servicio público, accesible, gratuito, profesional y eficaz”, expresó el gobernador.

Acompañado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, magistrado David Cerda Zúñiga, Villarreal afirmó que la construcción de esta obra representa la perspectiva con la que se debe trabajar para consolidar un estado de derecho y continuar con el diálogo y la colaboración entre los poderes del estado de Tamaulipas, especialmente en la coyuntura actual tras la reforma al Poder Judicial. Esta reforma busca una renovación estructural para alcanzar una justicia más ágil y expedita.

“Esta obra garantizará el fácil acceso a una administración de justicia moderna y eficiente, sin olvidar que la demanda social actual exige una función pública honesta, que sea fiel a los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, añadió Villarreal.

Por su parte, el Magistrado David Cerda destacó que en el contexto actual, caracterizado por el debate público sobre el sistema judicial del país y su independencia, desde Tamaulipas se da testimonio del diálogo y la estrecha colaboración entre los poderes públicos del Estado. “El Poder Judicial del Estado de Tamaulipas ha recibido siempre un trato respetuoso del Ejecutivo y del Legislativo, enmarcado en la cooperación y trabajo conjunto al servicio del pueblo”, indicó.

Cerda Zúñiga reconoció que esta es, por mucho, la inversión más grande en infraestructura judicial realizada en Ciudad Victoria en el último siglo. La obra se suma a la creación de nuevos juzgados familiares, laborales y del primer juzgado electrónico de lo familiar.

“Tenga la seguridad de que este nuevo edificio y cada una de las oficinas que lo integrarán serán reflejo de una justicia de puertas abiertas, que pone al centro de todo ordenamiento jurídico a la persona, la protección de sus derechos y el cuidado de su dignidad”, puntualizó Cerda.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, explicó que en una primera etapa se invertirán 162 millones de pesos en la construcción del edificio de dos plantas, una cafetería y obras exteriores, en casi 15 mil metros cuadrados, así como un estacionamiento con capacidad para 456 vehículos, una caseta de acceso y carriles de aceleración y desaceleración.

“Es así como el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas, coordina esfuerzos entre poderes para continuar con la transformación de Tamaulipas, liderados siempre por la visión humanista de nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya”, apuntó Cepeda.

A la ceremonia asistieron magistrados, jueces, juezas, consejeros de la Judicatura, ex presidentes del Supremo Tribunal, personal del Poder Judicial del estado, representantes de Colegios y Barras de Abogados y funcionarios del gabinete estatal. También acompañaron al gobernador Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; Tania Contreras López, consejera jurídica, y Raquel Méndez Hernández, en representación de la 48a Zona Militar.