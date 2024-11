Gobernador de Tabasco liga a exsecretario de Adán Augusto con grupo criminal (VIDEO)

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, acusó que el exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, lideraba el grupo criminal “La Barredora”, el cual es señalado como enemigo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Disputa que ha provocado la violencia constante en la región.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal detalló que, bajo las administraciones anteriores, el crimen organizado aumentó en la entidad sin resistencia oficial. Sin embargo, aseguró que la delincuencia no quedará impune y sin pacto, a pesar de los intentos de intimidación por parte de los cárteles mediante una campaña mediática de lonas y mantas en el estado.

“Nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada, va a haber cero impunidad, y vamos a atender las causas. (…) A nosotros no, ni nos van a buscar porque ya saben que no vamos a pactar. Con nosotros no hay ninguna relación, ningún encuentro con este tipo de cárteles u organizaciones”, destacó.