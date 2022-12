Encuesta de Enkoll: Delfina Gómez y Morena van a la cabeza en carrera por el Edomex

El sondeo muestra los posibles escenarios rumbo a los comicios en el Estado de México en 2023, donde se votará por la persona que suceda al actual Gobernador Alfredo del Mazo Maza, por un periodo de seis años.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- Una encuesta realizada por Enkoll para El Universal reveló que la Senadora de Morena, Delfina Gómez Álvarez, lidera las preferencias electorales rumbo a las elecciones para la gubernatura del Estado de México en 2023 frente a la oposición con o sin alianza.

De acuerdo con el sondeo de la agencia dedicada a la investigación en opinión pública y estudios de mercado, los números son favorables para Delfina Gómez con la alianza Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), al registrar el 55 por ciento; mientras que en un “lejano” segundo lugar los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) con Alejandra del Moral, obtienen en conjunto el 29 por ciento de la intención del voto, y el Senador Juan Zepeda de Movimiento Ciudadano (MC), el 16 por ciento.

No obstante, la agencia muestra que si la oposición no logra una alianza y compitiera por separado para la gubernatura mexiquense, la extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) lleva la delantera con el 57 por ciento de las preferencias, seguida por la priista Alejandra del Moral con el 20 por ciento. En cambio, el Diputado panista, Enrique Vargas del Villar, como abanderado de la coalición, cuenta con el ocho por ciento.

Bajo el cuestionamiento “Desde su punto de vista, ¿qué es mejor para el Estado de México en este momento?”. El 75 por ciento de los encuestados consideró que es mejor para la entidad que haya un cambio de partido en el Gobierno; seguido por del 19 por ciento que prefiere que siga gobernando el PRI.

En ese sentido, se le preguntó a los entrevistados sobre “¿Cuál de los siguientes candidatos representa el cambio en el Estado de México?”. A lo que el 30 por ciento respondió que Delfina Gómez; el 15 por ciento optó por Juan Zepeda; el 12 por ciento por Alejandra del Moral, y el cuatro por ciento por Enrique Vargas.

Por otro lado, la encuesta de Enkoll también dio a conocer que Delfina Gómez es la candidata más conocida por el electorado y quien cuenta con las opiniones más altas, con un 41 por ciento; en segundo lugar se encuentra Juan Zepeda, con el 57 por ciento de conocimiento y el 31 por ciento de opiniones positivas; el tercer lugar lo obtuvo Alejandra del Moral, con el 32 por ciento y el 19 por ciento, respectivamente, y el cuatro lugar fue para Enrique Vargas con el 23 por ciento de conocimiento y el 10 por ciento de opiniones a favor.

Los datos de Enkoll fueron obtenidos mediante una encuesta realizada del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2022, en donde se entrevistó a mil 202 adultos (hombres y mujeres) residentes del Estado de México, con credencial de elector vigente. Las entrevistas fueron levantadas cara a cara en diversas viviendas a través de dispositivos electrónicos.