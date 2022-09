El Financiero: Morena y aliados lideran preferencias en el Edomex pese a caída

El sondeo de El Financiero muestra los posibles escenarios rumbo a los comicios en el Estado de México, donde se votará por la persona que suceda al actual Gobernador Alfredo del Mazo Maza, por un periodo de seis años. Las votaciones serán el domingo 4 de junio de 2023.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- Morena y sus aliados lideran las preferencias electorales rumbo a las elecciones para la gubernatura del Estado de México en 2023, mientras que la alianza Va por México tiene el 40 por ciento, seis puntos menos que el partido oficialista, de acuerdo con una encuesta publicada este jueves por El Financiero.

El ejercicio estadístico realizado en septiembre por el periodista Alejandro Moreno muestra que la ligera ventaja morenista se redujo con respecto al anterior sondeo de julio, cuando Morena y sus aliados tenían una ventaja de nueve puntos porcentuales.

La encuesta del medio de circulación nacional también revela que Delfina Gómez Álvarez, virtual candidata de Morena a la gubernatura estatal, cuenta con un 31 por ciento de opinión positiva y 28 por ciento negativa, en segundo lugar está la priista Alejandra del Moral, con un 22 por ciento de positivos y 25 por ciento de negativos.

Mientras que la priista Ana Lilia Herrera y el panista Enrique Vargas, captan 19 por ciento de opinión positiva, pero sus negativos alcanzan un 28 por ciento, respectivamente. En tanto, Juan Zepeda, del partido Movimiento Ciudadano (MC), está prácticamente en la misma situación de popularidad, con un 19 por ciento de positivos y 29 por ciento de negativos. El Financiero destaca que de los tres, él es el personaje más conocido por el electorado mexiquense, pues ya contendió por la gubernatura en los comicios anteriores como abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El Financiero preguntó a los entrevistados sobre a quién prefieren como candidato o candidata para la alianza conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática a la gubernatura mexiquense, a lo que el 22 por ciento optó por Alejandra del Moral, seguida por el panista Enrique Vargas, con un 19 por ciento de las menciones.

Por su parte, la expresidenta Municipal de Metepec, Ana Lilia Herrera, quien venía liderando en esta pregunta en dos sondeos anteriores, bajó al tercer lugar, al pasar de 24 a 15 por ciento de las menciones entre el electorado.

Entre las y los simpatizantes de los partidos que conforman la alianza opositora, el medio nacional informó que Alejandra del Moral alcanzó un 34 por ciento de las menciones, tres puntos arriba de Enrique Vargas, quien obtuvo un 31 por ciento. Ana Lilia Herrera queda con 21 por ciento, luego de haber comenzado con 37 por ciento de las menciones en junio pasado, añadió El Financiero.

Mientras que en un escenario hipotético en donde Delfina Gómez es la abanderada de Morena y aliados; Alejandra del Moral, como candidata de Va por México, y Juan Zepeda, de MC, la maestra Gómez Álvarez lidera las preferencias, con un 46 por ciento de apoyo, 14 puntos arriba de la priista aliancista Del Moral, quien suma 32 por ciento, y Zepeda, con 14 por ciento.

El Financiero mostró que si la candidata de la alianza fuera Ana Lilia Herrera, la ventaja de 14 puntos de Morena se abre a 16. Con ese escenario, la fuerza de los partidos de oposición, que suman 40 por ciento de apoyo, no se ha trasladado del todo a una posible candidatura priista, que atrae entre 31 y 32 por ciento. Por otra parte, si Enrique Vargas es el abanderado de la alianza, la ventaja morenista se amplía a 17 puntos.

El medio nacional también revela que en caso de no haber alianza, Delfina Gómez y Morena sacan una ventaja de 25 puntos sobre el PRI, con un 45 por ciento frente a Alejandra del Moral, con el 20 por ciento, y 27 puntos sobre Vargas como candidato PAN-PRD, con un 18 por ciento. Finalmente, El Financiero señaló que sin alianza no se vislumbra hasta el momento mucha competencia en el Estado de México.