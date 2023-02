Autoridades indagan tramas de corrupción al interior de las universidades estatales

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- La reciente detención de José Ignacio Peña González, exrector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), acusado de los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos y tráfico de influencias, pone en evidencia lo ya reconocido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador: la corrupción en las universidades públicas, en las que aún hay cacicazgos, es un tema que aún continúa y seguirá pendiente.

Por lo menos en seis universidades de los estados, las autoridades indagan irregularidades cometidas en los últimos años.

Se trata de José Ignacio Peña González, exrector de la Universidad de Nayarit, detenido el pasado 26 de enero; de Alfonso Esparza Ortiz, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por presunto manejo irregular de recursos públicos mientras duró su gestión; de Eduardo Martínez Helmes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), así como Gerardo Sosa Castelán y Humberto Veras Godoy, exrectores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), investigados por lavado de dinero.

A ello se suman casos de otros funcionarios de universidades que también han sido señalados por irregularidades, como Víctor Hugo Guerra, primo del exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien junto a cuatro funcionarios más, fueron señalados de presuntos desvíos y actos de corrupción en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Además, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), una de las instituciones educativas acusadas de participar en la Estafa Maestra, ha presentado irregularidades por más de mil 125 millones de pesos durante la administración del actual rector Rubén Solís Ríos, quien asumió el cargo en 2018 bajo la promesa que su dirección estaba comprometida en transparentar todos los recursos.

La autonomía en las universidades públicas ha sido utilizada como un escudo para la corrupción dentro de las universidades públicas, según explicó el propio Presidente López Obrador en diciembre pasado:

No es la primera vez que el Jefe del Ejecutivo ha reprochado las irregularidades y la opacidad con la que se manejan las universidades públicas. El 19 de noviembre pasado, López Obrador destacó que hay algunas universidades, “ya echadas a perder”, pues aseguró que siguen los cacicazgos y la corrupción.

EXRECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE NAYARIT

El exrector de la Universidad de Nayarit, José Ignacio Peña González, (2016-2022) fue detenido en Tepic el pasado 26 de enero ya que es investigado por actos de corrupción, sin embargo, no es el único exfuncionario de esa casa de estudios al que se le ha girado una orden de aprehensión.

Su antecesor, Juan López Salazar, rector de 2010 a 2016, se encuentra prófugo de la justicia, ya que es acusado, junto con su colaborador y aparente operador financiero, Milton Romero González, de peculado, ejercicio indebido de funciones y enriquecimiento ilícito por un monto superior a los 500 millones de pesos.

En el caso de Peña González, es acusado de los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos y tráfico de influencias, “cometidos en agravio de la Universidad Autónoma de Nayarit y de la Sociedad”, detalló la Fiscalía General de Justicia de Nayarit en un comunicado de prensa.

La captura del exrector se derivó, según han documentado diversos medios locales, a raíz de la investigación del presunto “aviador” Irving Omar “N”, procesado por el delito de abandono de funciones, en donde habría cobrado al menos 2 millones 393 mil pesos sin trabajar.

De acuerdo con el medio local, RelatosNayarit, Irving le planteó en octubre de 2020 al entonces rector José Ignacio su renuncia como docente, pero habría pedido que en su lugar se quedara su esposa.

En cuanto a los delitos de probable peculado, ejercicio indebido de funciones, serían por diversas transferencias que sumaron 542 mil pesos y que en el 2019 la casa de estudios remitió a la Fundación UAN, presidida entonces por Ángel Alain Aldrete Lamas, según reportó el medio local Meridiano.mx, quien dio cobertura a las audiencias realizadas esta semana en contra del exrector, quien ya fue vinculado a proceso y se le determinó como medida cautelar prisión preventiva en lo que dura la investigación, para la cual, el Juez fijó un plazo de tres meses.

El exrector ya era investigado desde octubre pasado cuando se ventiló en medio locales que había incurrido en trafico de influencias y venta de plazas en la Universidad de Nayarit. En ese entonces el actual Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, se refirió sobre el tema, al asegurar que el exrector habría engañado a muchos, incluso a él mismo.

“Yo mantuve una buena relación con el maestro Ignacio Peña, pero me vio la cara de tonto, es lo que veo, y aquí tengo que ser muy claro, me vio la cara de tonto porque él me dijo otras cuentas, él me dijo no deudas y otro tipo de situaciones muy ajenas a las que estamos planteando”, señaló el mandatario en una conferencia de prensa el 19 de octubre.