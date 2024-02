Policías en EU arrestan a uno de los atacantes en tiroteo de NY, donde murió mexicano

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- Jorge Islas, Cónsul General de México en Nueva York, Estados Unidos, confirmó esta tarde la detención de uno de los presuntos homicidas de Obed Beltrán, mexicano que perdió la vida durante un tiroteo al interior de una estación del metro de aquella ciudad.

El diplomático informó que se trata de uno de los posibles responsables del fallecimiento del mexicano originario de Tehuacán, Puebla; sin embargo, explicó que las autoridades estadounidenses continúan con la investigación correspondiente para hallar a todas las personas implicadas.

De acuerdo con el diario The New York Post, el sujeto detenido por las autoridades es un joven de 16 años. Se cree que es uno de los tres pistoleros que participaron en el tiroteo que sucedió el pasado 12 de febrero en la estación Mount Eden, localizada en el Bronx.

Obed Beltrán era esposo y padre de dos niñas. A diario se comunicaba con su familia, pues desde hace un año y ocho meses se fue a vivir a Estados Unidos.

Era originario de Tehuacán y trabajaba en la construcción. Se fue en busca del sueño americano para saldar sus deudas y construir su propia casa. El objetivo era darle una mejor vida a su esposa e hijas.

La tarde del 12 de febrero, cuando se encontraba en la estación del metro Mount Eden del Bronx, en Nueva York, quedó en medio de un tiroteo y una bala lo alcanzó. Otras cinco personas resultaron heridas.

Tras confirmarse la identidad del mexicano, el Gobierno de Puebla y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que harán lo necesario para la repatriación del cuerpo, que aún se encuentra en resguardo de las autoridades estadounidenses.

🚨#BREAKING: At least 6 people shot and injured with reported fatalities at subway station

📌#Bronx | #NewYork

Currently, multiple New York City law enforcement and other agencies are responding after six teens were shot along with one fatally, and the rest injured in a fight… pic.twitter.com/9ukHl4i4sE

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 12, 2024