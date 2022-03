Segundo vuelo con 63 mexicanos en Ucrania despegará este martes rumbo a nuestro país

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- El segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) con ciudadanos mexicanos que salieron de Ucrania despegará la madrugada de este martes para llegar a nuestro país.

Daniel Millán, Jefe de la Oficina del Secretario de Relaciones Exteriores (SRE) detalló en conferencia de prensa que el vuelo de la FAM está programado para salir de Bucarest a las 8:00 de la mañana (medianoche tiempo de México) con aproximadamente 63 pasajeros, cifra que podría cambiar puesto que propios pasajeros toman decisiones en el momento, las cuales son respetadas por los representantes de las Embajadas mexicanas, apuntó Millán.

Asimismo, señaló que las indicaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del Canciller Marcelo Ebrard es “seguir apoyando a los mexicanos que permanecen en Kiev por razones voluntarias o porque no han podido salir”, por lo que este segundo vuelo con connacionales no es el último apoyo hacia ellos.

Entre los más de 60 pasajeros que integran este segundo vuelo, se encuentran personas con diversas historias pero unificados bajo el mismo objetivo: salir de Ucrania. Tal es el caso del joven Miguel Maldonado, estudiante de música en Kiev, capital de Ucrania.

Por el otro lado, personas como Iliana Monárrez, Víctor Nava y Silvia Mercado, quienes escaparon desde Járkov, tienen en común el hecho de tener lazos familiares con ciudadanos ucranianos. “Ha sido una aventura casi de Rambo”, destacó Iliana en conferencia de prensa.

“La salida para nosotros no era que no quisiéramos, es que no había manera humana de salir. Ya habían infiltrados del ejército contrario y disparaban a matar. No podíamos salir corriendo a la estación del tren o tomar un autobús: ni gasolina había”, relató Iliana.