VIDEO: Eugenio Derbez da pistas sobre un posible “regreso” del El Chavo del 8

Por Adriana Pacheco

Ciudad de México, 15 de marzo (ASMéxico).- Ya son varias ocasiones en que el comediante y productor mexicano, Eugenio Derbez, da señales de tener en mente al icónico personaje que creó Roberto Gómez Bolaños, y bueno, aunque son muchos, nos referimos a El Chavo del Ocho, pues a través de sus redes sociales ha mostrado y compartido algunos detrás de cámaras.

Su última publicación en Instagram podría confirmar lo que ya desde hace algunas semanas estuvo diciendo en indirectas. Sin embargo, aún no se puede corroborar del todo ni a qué tipo de contenido se refiera exactamente el protagonista de No se aceptan devoluciones, quien en los últimos días ha estado en los ojos de la prensa por una supuesta acusación de abuso.

El mexicano que ha puesto el nombre de México en los sets de Hollywood, así como Guillermo del Toro, compartió un video en donde se observa al personaje de El Chavo en lo que parecería la creación de una producción que marcaría el regreso de este icónico personaje de la televisión mexicana.

En el video se puede observar a una persona utilizando la playera de El Chavo en el set de grabación, siguiendo instrucciones. En las imágenes se vislumbran cámaras profesionales, así como pantallas verdes y azules. Hasta el momento se desconoce si se trata de alguna bioserie de Roberto Gómez Bolaños u otro tipo de proyecto.

En el mensaje que acompañó al video, Eugenio Derbez escribió lo siguiente:

“Ya casi… Estén pendientes. The project is on its way, stay tuned”. A sus palabras reaccionaron cientos de fans y seguidores del personaje. Muchos internautas se asombraron y se quedaron intrigados de lo que podría ser esta creación.