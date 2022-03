Juan Osorio defiende a hijo de críticas por actuación en serie de Vicente Fernández

Los Ángeles, 15 de marzo (LaOpinión).- Pese a la prohibición de un juez y las opiniones de familia del “Charro de Huentitán” para que no se estrenara la bioserie no autorizada de Vicente Fernández producida por Televisa, el pasado lunes 14 de marzo se transmitió el primer capítulo.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar y uno de los actores que más menciones tuvo dentro de las redes sociales fue Emilio Osorio, a quien señalaron de ser un mal actor y que estaba en la historia únicamente por ser el hijo del productor.

Ante las fuertes críticas que se convirtieron en uno de los temas de conversación más destacados durante la transmisión del primer capítulo de El Último Rey. El hijo del pueblo, el productor salió en defensa de su hijo Emilio Osorio, quien en dicha serie da vida al “Potrillo”, Alejandro Fernández.

Durante una entrevista con Javier Poza, el creativo explicó que su hijo se ganó el papel gracias a su talento, pues se preparó tiempo atrás tomando diversas clases que le ayudaron a explotar sus habilidades como cantante y actor.

“El público no tiene por qué saberlo, pero las críticas siempre serán bienvenidas y él se ganó el papel en un casting, estudiando el personaje, los ademanes de Alejandro, tuvo un coach que le colocó la voz. Emilio tiene talento, no porque sea mi hijo, fueron los directores no sólo yo lo elegí, tenemos un coach muy exigente y ha cuidado el reparto”, explicó.