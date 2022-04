VIDEO: Empleada de una tienda en Australia lanza natillas y logra frustrar un robo

Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).- La empleada de una tienda en la zona de Redcliffe, ubicada en Queensland, Australia, impidió ser asaltada el intento de un asaltante por robar el dinero dentro de la caja del establecimiento.

Un video de las cámaras de seguridad del lugar, y que fue dado a conocer por la policía de Queensland, muestra cómo un hombre que cubría su rostro con un pasamontañas ingresó a la tienda de comestibles con un cuchillo.

En la grabación se observa que el hombre se acercó a la caja para intentar abrirla, pero la trabajadora del lugar le arrojó panes de natilla y manchó su ropa.

Redcliffe police were left dis-custard after a man threatened grocery store staff with a knife overnight.

Help this sticky bandit become unstuck by providing us with information that could identify him.

🔗 https://t.co/odSp4ZBfBZ pic.twitter.com/4Wg8ydtGY1

— Queensland Police (@QldPolice) April 14, 2022