VIDEO FUERTE: Cuidadora de asilo de adultos mayores abofetea a mujer de 92 años en EU

Los Ángeles, 15 de abril (La Opinión).– Una mujer que prestaba sus servicios en una casa de retiro en Darby Borough, en Estados Unidos, fue arrestada después de observarla a través de un video cómo golpeaba en al cara a una mujer de 92 años de edad.

El asilo de ancianos St. Francis Country House, ubicado en Pennsylvania, se encuentra bajo investigación, luego de que las autoridades del Condado de Darby arrestaran a Ednise Dulcio, supuesta enfermera calificada por maltratar a una de las residentes.

Las inquietantes imágenes de un video que grabó una persona del asilo y que el jefe de la Policía de Darby, Joseph Gabe observó, fueron evidencia suficiente para poner bajo custodia a Ednise Dulcio y acusarla de múltiples cargos de asalto.

WARNING: A nursing aid is caught on camera slapping a 92-year-old nursing home resident, who suffers from dementia and PTSD from the holocaust.

The video might be disturbing to some.

Hear what police have to say about the nurse and the place she works. Details at 6 on @6abc pic.twitter.com/Gj00ieLFZu

— Alyana Gomez (@AlyanaGomez6ABC) April 13, 2022