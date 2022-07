Julianne Moore es seleccionada como presidenta del jurado del Festival de Venecia

La actriz ganadora del Óscar liderará a un grupo que incluye a la directora francesa Audrey Diwan, el escritor Kazuo Ishiguro, la actriz iraní Leila Hatami, el director italiano Leonardo Di Costanzo, el codirector argentino Mariano Cohn y el director español Rodrigo Sorogoyen.

Por Lindsey Bahr

Los Ángeles, 15 de julio (AP).- Julianne Moore fue seleccionada como presidenta del jurado de la competencia principal del Festival Internacional de Cine de Venecia de este año, anunció el viernes el director del festival, Alberto Barbera.

La actriz ganadora del Óscar liderará a un grupo que incluye a la directora francesa Audrey Diwan, cuya película L’événement (El acontecimiento) ganó el León de Oro el año pasado, así como al autor de Never Let Me Go Nunca me abandones) Kazuo Ishiguro y la actriz iraní de Una separación (Jodaeiye Nader az Simin en su título original) Leila Hatami. También forman parte del jurado el director italiano de Ariaferma Leonardo Di Costanzo, el codirector argentino de Competencia oficial Mariano Cohn y el director español de El reino Rodrigo Sorogoyen.

Todos viajarán al Lido el mes entrante para decidir los principales premios del festival, incluido el León de Oro a la mejor película y el León de Plata al mejor director, que a menudo marcan la pauta para la próxima temporada de premios.

El año pasado, Jane Campion recibió el León de Plata por su película The Power of the Dog (El poder del perro) de un jurado que incluía a Bong Joon Ho como presidente y a Chloé Zhao. Campion ganó el Óscar a la mejor dirección. Fue una de las siete veces en la última década que el director de una película que se estrenó en Venecia ganó un Óscar esa temporada.

La lista de películas que competirán este año se revelará a finales de julio. El Festival de Cine de Venecia, en su 79a edición, se llevará a cabo del 31 de agosto al 10 de septiembre.