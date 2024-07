VIDEOS ¬ Donald reaparece en la Convención Republicana tras atentado en Pensilvania

Por Bill Barrow, Steve Peoples y Jill Colvin

MILWAUKEE, Wisconsin, EU (AP) — Dos días después de sobrevivir a un intento de asesinato, el expresidente Donald Trump tuvo una aparición triunfal en la primera noche de la Convención Nacional Republicana, luciendo un vendaje sobre la oreja derecha.

Los delegados estallaron en una ovación mientras Trump aparecía en la pantalla tras bambalinas y luego subía al escenario visiblemente emocionado, mientras Lee Greenwood interpretaba “God Bless the USA”. Trump no pronunció un discurso para los asistentes a la convención.

La aparición de Trump se dio horas después que los republicanos lo nominaron para aparecer en la boleta presidencial por tercera ocasión, y dieron la bienvenida al Senador por Ohio JD Vance como su compañero de fórmula.

JUST IN: 🇺🇸 Donald Trump appears in public with a bandage on his ear for the first time since being shot. pic.twitter.com/FsrbBgvoFA

— BRICS News (@BRICSinfo) July 16, 2024