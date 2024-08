Jalisco: Caso de desaparición forzada, archivado en FGR

La desaparición del joven Maximiliano Romero Meza, ocurrido el 22 de octubre de 2020, fue calificado por un Juez federal como un caso de desaparición forzada. Es el primero que se acredita en Jalisco y, por ello, fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR). Se integró la carpeta FED/FEMDH/FEIDDF-JAL/0001058/2021. Sin embargo, el Fiscal Alejandro Gertz Manero se niega a reconocer el asunto como lo determinó el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal, Francisco Reséndiz Neri. Por ello, la carpeta está archivada y la madre de la víctima, Liliana Guadalupe Meza Gutiérrez, sigue sin conocer resultados del paradero de su hijo, quien fue levantado por dos policías de Zapopan –Christian Higareda Martínez y Víctor Hugo Ibarra Hernández –quienes siguen impunes y activos en la corporación policiaca a la que pertenecen.

El 22 de octubre de 2020 desapareció en Zapopan, Jalisco, el joven Carlos Maximiliano Romero Meza. De acuerdo con las investigaciones, particularmente realizadas por su madre –Liliana Guadalupe Meza Gutiérrez, quien encabeza actualmente un colectivo de búsqueda –los autores del plagio fueron policías municipales.

Sin respuesta por parte de la Fiscalía de Jalisco, la madre del chico desaparecido comenzó a investigar el caso de su hijo, estudiante de diseño. Lo que pudo saber es que al joven lo levantaron en su domicilio policías de Zapopan.

Dichos agentes, dice, responden a los nombres de Christian Higareda Martínez y Víctor Hugo Ibarra Hernández; ambos arribaron al domicilio de la víctima a bordo de un vehículo con placas JPZ4550. Lo que se ha podido saber sobre este caso es que los plagiarios llegaron vestidos de civil, que las investigaciones en Jalisco están extrañamente detenidas y que dichos policías siguen activos en la policía de Zapopan. Nadie los ha molestado y menos detenido por el delito de desaparición.

La madre del joven desaparecido, Liliana Guadalupe Meza Gutiérrez, en entrevista con este reportero, dijo que cuando los policías llegaron a su domicilio dijeron que llevaban una orden de aprehensión en contra de Carlos Maximiliano Meza Gutiérrez, la cual nunca mostraron; lo extraño –dijo ella –es que estas personas no traían su uniforme de policía: iban vestidos de civil.

–En el momento que llegaron a su casa qué argumentaron para llevarse a su hijo? –se le pregunta.

–Sólo dijeron que se lo llevarían porque tenían una orden de aprehensión por un presunto robo; yo no pude hacer nada en ese momento porque me amenazaron con una pistola. Pretendían matarme, eso pienso, porque me encañoraron con el arma y me oponía a que se llevaran a mi hijo.

Luego de que se llevaron al joven Gutiérrez Meza, la madre pidió el apoyo de la policía; como ella vive a siete minutos de la comandancia, pensó que los agentes llegarían a su auxilio de forma rápida, pero se tardaron una hora y media en llegar a su domicilio. Los policías también llegaron vestidos de civil. El argumento que expusieron es que la fotografía del joven aparecía en el chat de la policía haciéndole entender que se trataba de un presunto delincuente. Todo resultó falso, dice la madre, quien desde el 2020 no ha parado de buscar a su hijo y hasta la fecha desconoce su paradero, si está vivo o muerto.

Ante la ineficacia de la Fiscalía de Jalisco, la señora Liliana Guadalupe Meza comenzó a gestionar un amparo para que el caso de su hijo fuera atraído por la Federación. El caso cayó en manos del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal, a cargo del Juez Francisco Reséndiz Neri.

Tras analizar el caso, el juzgador determinó que el asunto debía ser investigado por la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, debido que existían elementos para ser considerado una desaparición forzada.

Cabe señalar que este caso es el primero que se documenta en Jalisco como desaparición forzada. No obstante que esa entidad puntea a nivel nacional como una de las que registran mayores casos de desaparición, el de Maximiliano Romero Meza, como ya se dijo, es el primero que se reconoce por parte de una autoridad judicial. Sin embargo, tanto la FGR como la Fiscalía de Jalisco han mostrado resistencia para aceptarlo, ya que rechazan tajantemente que se trate de un caso de desaparición forzada.

La negativa de las autoridades ocurre pese a que está debidamente probada la participación de efectivos de la Policía Municipal de Zapopan en este hecho. Pese a ello, los policías no han sido retirados de sus cargos y menos procesados por la desaparición de Maximiliano Romero Meza, en 2020.

De acuerdo con la madre del joven desaparecido y con base en las opiniones del Juez Reséndiz Neri, los policías que arribaron al domicilio del joven después de su desaparición acudieron “para corroborar que se lo hayan llevado” y no propiamente para saber o indagar el caso.

El caso de Maximiliano Romero –quien desapareció en 2020, cuando tenía 18 años –fue llevado a los más altos tribunales, entre otros, a la ONU, la Comisión Nacional de Derechos Humanos; su búsqueda no ha cesado, pero hasta la fecha se desconoce qué pasó con el joven estudiante de Diseño.

De acuerdo con su madre, las autoridades de Jalisco rechazaron el fallo del Juez y se han negado a reconocer el asunto como una desaparición forzada. Para la Fiscalía de Jalisco –dice –este asunto no es relevante. La Comisaría de Zapopan no lo reconoce.

No es todo: tras el fallo judicial, el caso llegó a la FGR, pero el expediente permanece archivado, pues no se ha continuado con la investigación, según afirma la señora Meza Gutiérrez.

–¿Qué le argumentan en la FGR? –se le pregunta.

–Me dicen que el caso de mi hijo no tiene el tinte de una desaparición forzada. Hasta la fecha el Fiscal Gertz Manero no atiende el asunto. Lo quieren sepultar, desaparecer o bien están dejando que el asunto de muera en el archivo.

La señora Meza Gutiérrez afirma que el mismo día que desapareció su hijo también “levantaron” a otro chico –Darío Inzúa Reynoso –que era vecino y amigo de su hijo. Era menor de edad. Su familia nunca interpuso denuncia alguna. La Fiscalía de Jalisco registró, erróneamente, que a este chico se lo llevaron junto con mi hijo, lo cual es falso. A mi hijo se lo llevaron los policías de Zapopan que llegaron a la casa en un auto chevy sin placas y ellos no portaban uniforme.

–Ante la negligencia de la FGR y de la Fiscalía de Jalisco, ¿qué piensa usted hacer para que este caso sea realmente aceptado como desaparición forzada?

–Denunciar la cerrazón de las autoridades, exigir públicamente que el caso se investigue a fondo y que se castigue a los policías que se lo llevaron, pues ellos siguen laborando en Zapopan y no los han investigado.

Desde hace tres años, la señora Meza Gutiérrez encabeza el colectivo “Luz de Esperanza, desaparecidos Jalisco”, con el que se ha dado a la tarea de buscar a su hijo y a otras personas desaparecidas.

La Fiscalía de Jalisco –dice –se declaró incompetente para seguir investigando el caso de Maximiliano Romero Meza. El asunto está en manos de la FGR, con el número de carpeta FED/FEMDH/FEIDDF/JAL/0001058/2021, pero todo indica que la investigación está parada, pues aún no hay resultados. Peor aún, los presuntos responsables –dos policías de Zapopan –siguen libres, impunes y activos en sus respectivos trabajos.

APUNTES DEL SUBSUELO

El dirigente del sindicato de Maniobristas, Carretilleros y Checadores del puerto de Veracruz, Alejandro Pulido Cueto, lamenta y mucho el silencio del Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de su promesa de hacer justicia luego de 33 años de la requisa ilegal que ordenó el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari.

El líder sindical pide al mandatario la devolución de los bienes sindicales que les fueron arrebatados en junio de 1991: edificios, maquinaria, cuentas bancarias tanto del sindicato como de la empresa Servicios Portuarios de Veracruz, entre otros, que hasta la fecha siguen asegurados.

Pulido Cueto recuerda que al menos en cinco ocasiones el Presidente López Obrador se comprometió a resolver el conflicto. La última vez que habló con López Obrador fue en el mes de abril de este año, en el puerto de Veracruz.

Ahí, López Obrador le dijo que buscara a María Luisa Alcalde, Secretaria de Gobernación, para que se resolviera el caso “de una vez”. Pulido Cueto buscó a la funcionaria, entabló comunicación con ella vía WhatssApp. Intercambiaron mensajes sobre el problema de los obreros portuarios, pero luego Alcalde bloqueó la comunicación con Pulido Cueto y ya no se pudo continuar con el diálogo. Esta actitud de la Secretaria de Gobernación sorprendió a Pulido, pues lo primero que pensó fue que el Presidente ordenó cerrarles la puerta.

“No entendemos qué pasa ni por qué no nos quieren ayudar a resolver este problema. Me queda claro que el Presidente está rodeado de intereses, sobre todo, del expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quien no quieren tocar ni con el pétalo de una rosa”.

Ricardo Ravelo https://www.sinembargo.mx/author/ricardorevelo Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

