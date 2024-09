Multitud de progresistas se reúnen en París para celebrar el triunfo de la izquierda

París, Francia, 16 de septiembre (SinEmbargo).- Fue la pura alegría: Miles de comunistas, socialistas, socialdemócratas y progresistas de todas las intensidades de Francia y del mundo se reunieron este fin de semana a las afueras de París para participar en “La fiesta de la humanidad”, el más grande evento político-cultural de Europa que organiza el periódico francés Le Humanité y que en su 89 edición se realiza tras una victoria de la izquierda sobre la extrema derecha del país.

El director de Le Humanité, el Senador comunista Fabián Gay, inauguró este sábado 14 de septiembre este encuentro internacional con Ángela Davis como invitada especial, la feminista afroamericana, emblema de la lucha por los derechos civiles de Estados Unidos, quien demandó a Israel frenar el genocidio en Palestina.

“¡Palestina libre!”, gritó desde el Ágora Le Humanité, el foro más amplio de este encuentro que se desbordó de asistentes que la escucharon con fascinación como parte de las deliberaciones políticas mezcladas con el gozo de militantes del Partido Comunista Francés (PCF), del Partido Socialista y miembros del movimiento Francia Insumida, así como sindicatos y organizaciones sociales que comparten la lucha anticapitalista, ecologista, feminista, antiracista, antiimperialista.

“La fiesta de la humanidad” es, efectivamente, una celebración de miles de personas con un derroche de música, alimentos y bebida de todas las regiones de Francia y de otros países, un ambiente en que se discuten los problemas del mundo y cómo enfrentarlos desde la izquierda.

Viejos y jóvenes, sobre todo muchos jóvenes, recorrieron las amplias y terregosas avenidas colmadas de stands del encuentro celebrado en la antigua base aérea 217 de Plessis-Pâté, copada por militantes comunistas ávidos de disfrutar de conciertos musicales con artistas de renombre —han actuado Pink Floyd, The Who, Chuck Berry, Carlos Santana, Manu Chao—, juegos, comida y bebidas regionales y de varios países del mundo, en medio de debates sobre la izquierda local y del mundo ante sus adversarios de la derecha.

Este año uno de los temas centrales fue la guerra de Israel contra Palestina, además del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que todos los años concita la solidaridad del encuentro.

Tom Daoudal, un joven francés preparatoriano, recorrió las avenidas de tierra para manifestar su apoyo a las dos causas, agitando las banderas de Cuba y Palestina.

La razón la expone él mismo: Él está a favor de la libertad de Palestina y contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba.

Encore une magnifique édition de la Fête de l'Humanité !

Des moments forts de solidarité, de culture et d'engagement partagé. Et la Palestine partout dans les avenues de la fête et les cœurs des participants

Nous avons fait le plein d’énergie, pour mener la lutte ensemble #NFP pic.twitter.com/8IKBDB7Bhw

— Elsa Faucillon (@ElsaFaucillon) September 15, 2024