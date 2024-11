La desbandada de la red de Musk halla puerto: es BlueSky y hay millones de usuarios

La nueva red social fundada por Jack Dorsey, creador también de Twitter, está teniendo un crecimiento masivo, donde se ha registrado un incremento del 66 por ciento en solo dos meses.

Ciudad de México, 15 de noviembre (ASMéxico/AP).- La reelección de Donald Trump como el nuevo presidente de los Estados Unidos en noviembre de 2024 han provocado una desbandada masiva de usuarios de X, la red social propiedad de Elon Musk, conocida anteriormente como Twitter. Este éxodo digital está beneficiando enormemente a su competencia directa, BlueSky, una plataforma muy similar en concepto a Twitter y que fue creada por Jack Dorsey, uno de los fundadores de la red social que Musk adquirió.

Entre sus muchas virtudes se cuentan un ambiente general más sano, medidas rigurosas para combatir el ciberacoso y una menor polarización política. Por esto, se ha postulado como una alternativa cada vez más evidente para aquellos usuarios que quieren evitar los conflictos, y que recuerda al Twitter de principios de la década pasada.

DESBANDADA MASIVA EN X

Desde mediados de la década pasada, se puso de manifiesto que las redes sociales como X (antes Twitter) o Facebook eran una herramienta de información muy poderosa, capaz de influir en el pensamiento y en el comportamiento de las masas. Esto las hizo proclives a la proliferación de bulos y las llamadas fake news, noticias falsas creadas adrede con tal de crispar la opinión pública y polarizar aún más a las sociedades occidentales.

La compra de Twitter por 44 mil millones de dólares y su posterior cambio de nombre a X por parte de Elon Musk no ha mejorado la situación; al contrario. Tras la transacción en 2022, en esta plataforma han proliferado los bulos, los discursos de odio, el ciberacoso, los bots, las estafas y, en definitiva, impedimentos tan amplios y variados que dificultan una navegación sana y tranquila a los usuarios.

“I didn’t realize how much I missed interacting with real humans” many people are saying thishttps://t.co/x6v5YW0WFT pic.twitter.com/f89Xfh1uh2 — bluesky (@bluesky) November 12, 2024

Una de las medidas más polémicas de Musk para enderezar el timón de la compañía y evitar las graves pérdidas que estaba sufriendo han sido la verificación y monetización de cuentas previo pago, en parte para paliar la marcha general de varios grandes anunciantes. Esta nueve fuente de ingresos sigue siendo insuficiente para Elon Musk, que continúa sacando pecho de los avances de su plataforma. Desde entonces, casi cada nueva medida implementada por el empresario X está beneficiando a BlueSky, su principal competencia.

Un claro ejemplo de esto fue la modificación de la función de bloquear en X en octubre de 2024, que permitió que las personas bloqueadas pudieran volver a ver los perfiles y publicaciones de los usuarios que les bloquearon. Este cambio impulsó un aumento inmediato de usuarios en BlueSky, donde se detectó medio millón de nuevos registros el mismo día. La reelección de Trump como presidente de EU parece haber sido la gota que ha colmado el vaso para muchos, pues Bluesky ha registrado un nuevo récord con más de un millón de nuevos usuarios en un mismo día, tal y como informa The Guardian.

Esta nueva red social fundada por Jack Dorsey, creador también de Twitter, está teniendo un crecimiento extraordinario. En septiembre de 2024 se estimaba que sus usuarios totales eran unos nueve millones, pero actualmente el número sube a los quince millones de cuentas registradas, por lo que ha crecido un 66 por ciento en solo dos meses. Siguen siendo unos números muy modestos en comparación con los de X; las últimas cifras oficiales hablaban de 544 millones de cuentas, pero no se sabe cuántas de ellas son de usuarios activos.

En cualquier caso, la tendencia está clara: con un ambiente cada vez más hostil en X, muchos usuarios, especialmente de ideología de izquierdas o progresista, opta por migrar a BlueSky con tal de no presenciar o protagonizar discusiones u otras situaciones incómodas dada la enorme polarización política de la plataforma de Elon Musk.

Why the Guardian is no longer posting on X https://t.co/1ifQugoFf4 — Guardian World (@guardianworld) November 13, 2024

Esta polarización ha provocado también un éxodo de periodistas, profesionales de la información y agencias de noticias, quienes han optado también por reducir o eliminar su presencia en esta plataforma. La razón principal es la creciente dificultad para verificar la información en un entorno saturado de fake news y marcado por una polarización política cada vez mayor, factores que dificultan enormemente el trabajo informativo.

Esto ha llevado a que agencias de noticias como la estadounidense NPR decidiesen abandonar por completo X, en un esfuerzo por proteger su credibilidad y su rigor periodístico. De esta manera, BlueSky se ha consolidado como la nueva “tierra prometida” para estos profesionales, quienes buscan un espacio más seguro y respetuoso en el que poder compartir información verificada.

En el momento en el que publicamos esta noticia, BlueSky sigue muy de cerca a X en la Play Store de Google en España dentro del apartado de redes sociales gratuitas más descargadas. BlueSky ocupa la sexta posición, y X, la quinta. En la App Store de iPhone en otros países como Estados Unidos, BlueSky ha conseguido posicionarse como la aplicación gratuita más descargada estos días.

La viabilidad a largo plazo de BlueSky como plataforma que recoja el testigo del Twitter de comienzos de la pasada década dependerá de lo en serio que se tomen las medidas de moderación de usuarios y el contenido publicado. Por lo pronto, esta nueva red social cuenta con funciones útiles como la posibilidad de evitar que citen nuestras publicaciones para evitar recibir atención indeseada, y unos moderadores que actúan de manera casi inmediata ante cualquier denuncia por infracción de las reglas de la comunidad, como insultar o acosar a otros usuarios. Estas herramientas a disposición de todos han convertido la experiencia de navegación por BlueSky en una mucho más amable en comparación con el día a día en X.

Bluesky stuns in new App Store rankinghttps://t.co/x6v5YW0oQl pic.twitter.com/UFTwLykaSa — bluesky (@bluesky) November 13, 2024

En resumen, la creciente migración de usuarios y profesionales hacia BlueSky refleja un descontento generalizado con los problemas de X, como la polarización política y la desinformación. A medida que BlueSky gana terreno ofreciendo un entorno más saludable y herramientas eficaces de moderación, podría posicionarse como la alternativa más prometedora para aquellos que buscan un espacio más seguro y respetuoso en el terreno de las redes sociales. Sin embargo, su futuro dependerá de cómo se gestione su crecimiento y de la adopción de nuevas funciones que puedan consolidar su lugar en el panorama digital.

¿CÓMO FUNCIONA BLUESKY?

BlueSky se presenta como una red social con una estructura similar a Twitter, permitiendo a los usuarios publicar mensajes breves, seguir a otros usuarios y participar en conversaciones. Aunque cuenta con varias restricciones con respecto a X en lo que a subida de contenido multimedia se refiere, poco a poco se van implementando novedades que añaden nuevas funcionalidades y mejoras a la plataforma. Su enfoque se centra en ofrecer un entorno más saludable, libre de la polarización política excesiva y la desinformación que han afectado a otras plataformas como X o Facebook. Esta plataforma utiliza un sistema descentralizado basado en el protocolo “AT Protocol”, lo que le permite ser más flexible y menos susceptible a las políticas restrictivas de las redes centralizadas.

Aunque anteriormente solo se podía acceder a BlueSky mediante invitación, actualmente cualquier usuario puede registrarse e iniciar sesión sin otros requisitos previos. Para ello podemos usar el cliente web o descargarnos la aplicación en la Play Store de Google o la App Store de Apple. Una vez dentro, los usuarios pueden empezar a seguir a otros, redactar publicaciones, subir vídeos e imágenes, y, en definitiva, disfrutar de un espacio menos tóxico para interactuar con otras personas de todo el mundo.

BLUESKY SUMA UN MILLÓN DE USUARIOS

La red social Bluesky ha ganado 1 millón de usuarios nuevos en la semana posterior a las elecciones de Estados Unidos, luego de que algunos usuarios de X buscan una plataforma alternativa para publicar sus pensamientos e interactuar con otros en internet.

it’s official — 1,000,000 people have joined Bluesky in just the last day!!! welcome 🥳https://t.co/x6v5YW0WFTpic.twitter.com/ifpjZFpYsf — bluesky (@bluesky) November 15, 2024

Bluesky informó el miércoles que sus usuarios totales se dispararon a 15 millones, respecto a los aproximadamente 13 millones que tenía finales de octubre.

Promovido por el ex director general de Twitter, Jack Dorsey, Bluesky era un espacio al que se podía acceder únicamente por invitación hasta que fue abierto al público en febrero. Ese período de acceso mediante invitación dio tiempo al sitio para desarrollar herramientas de moderación y otras características. La plataforma es parecida a X, propiedad del multimillonario Elon Musk, con un feed de “descubrimiento” así como un feed cronológico para las cuentas que los usuarios siguen. Los usuarios pueden enviar mensajes directos y fijar publicaciones, así como encontrar “paquetes de inicio” que proporcionan una lista curada de personas y feeds personalizados para seguir.

El aumento de usuarios después de las elecciones de Estados Unidos no representa la primera vez que Bluesky se ve beneficiado por las personas que abandonan X. Bluesky ganó 2.6 millones de usuarios en la semana posterior a que X fuera prohibido en Brasil en agosto, de los cuales el 85 por ciento eran de la nación sudamericana, de acuerdo con la compañía. Unos 500 mil usuarios nuevos se inscribieron en el lapso de un día el mes pasado, cuando X informó que las cuentas bloqueadas podrían ver las publicaciones públicas de un usuario.

A pesar del crecimiento de Bluesky, X publicó la semana pasada que había “dominado la conversación global sobre las elecciones en Estados Unidos” y había establecido nuevos récords. La plataforma registró un aumento del 15.5 por ciento en las inscripciones de usuarios nuevos el día de las elecciones, según X, con un récord de 942 millones de publicaciones en todo el mundo. Representantes de Bluesky y de X no respondieron a solicitudes de comentarios.

we rolled out version 1.83 on friday 🦋🛳️https://t.co/x6v5YW0WFT • thread composer! you can now compose threads with multiple posts before posting pic.twitter.com/monhk0pecH — bluesky (@bluesky) November 11, 2024

Bluesky ha hecho referencia a su relación competitiva con X a través de comentarios irónicos, incluyendo una publicación el día de las elecciones en X refiriéndose a Musk viendo los resultados de las votaciones junto con el presidente electo Donald Trump.

“Puedo garantizar que ningún miembro del equipo de Bluesky estará sentado con un candidato presidencial esta noche y dándole acceso directo para controlar lo que ves en internet”, señaló Bluesky.

A través de la plataforma, los usuarios nuevos —entre ellos periodistas, políticos de izquierda y celebridades— han publicado memes y compartido que deseaban usar un espacio libre de anuncios y discursos de odio. Algunos dijeron que les recordaba a los primeros días de X, cuando aún era Twitter.

El miércoles, el periódico The Guardian anunció que ya no hará publicaciones en X, señalando que se debía a las “teorías de conspiración de extrema derecha y racismo” en la red social.

We’re built on @at_protocol, an open network. Our app is open source, which means you can follow along with what our developers are working on down to the minute!https://t.co/ntIdjoHEeD — bluesky (@bluesky) October 17, 2024

El año pasado, anunciantes como IBM, NBCUniversal y su empresa matriz Comcast huyeron de X por preocupaciones de que sus anuncios aparecieran junto a contenido pro-nazi y discursos de odio en general en el sitio, al tiempo que Musk aumentaba las tensiones con sus propias publicaciones respaldando una teoría de conspiración antisemita.