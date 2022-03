AMLO añade a Chumel Torres a su lista de candidatos presidenciales para la oposición

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó este miércoles que el cómico y youtuber Chumel Torres puede ser “buen candidato presidencial” de la oposición para el 2024.

En su conferencia de prensa matutina, al aclarar que “no tiene nada que ver” con la denuncia que interpuso Bertha Caraveo, Senadora de Morena por Chihuahua contra el youtuber, el mandatario señaló que Torres “sí tiene jale” a diferencia de Enrique Krauze y de Héctor Aguilar Camín.

“La acusación contra Chumel yo no tengo nada que ver ahí. Que lo investigue la autoridad y que ellos decidan. Ya sabemos que Chumel puede ser hasta un buen candidato del bloque conservador, es de los que me falta poner en la lista. Es como el ideólogo de los conservadores, porque ya [Enrique] Krauze no creo que les ayude mucho o [Héctor] Aguilar Camín, pero Chumel sí puede, sí tiene jale”, expresó.