Morena duda de encuestas por Edomex y Coahuila. Algunas erraron hasta por 24 puntos

Morena cerró la puerta para 2024 a encuestadoras con resultados “distorsionados” en Edomex y Coahuila. Pero aunque se tenga registro ante el INE y se utilice un efectivo levantamiento como la vivienda, en los resultados también influyen otros factores como la participación real de los votantes, el contexto sociopolítico del día de la elección y las “operaciones de Estado” que no se pueden medir, dijeron representantes de este sector.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– El Consejo Nacional de Morena determinó que las cuatro encuestadoras externas que levantarán la encuesta para determinar al aspirante a la Presidencia de 2024 no podrán ser empresas que en el pasado reciente hayan presentado resultados “manifiestamente discordantes” respecto de los resultados electorales.

Sólo considerando ese criterio, y con base en los ejercicios demoscópicos monitoreados por el Instituto Nacional Electoral (INE), en la jornada electoral de 2023, las firmas que reportaron resultados “distorsionados”, entre su última encuesta publicada en mayo y los cómputos de distrito en las elecciones del Estado de México, fueron Covarrubia y Asociados (24 puntos de diferencia), Mendoza Blanco y Asociados (23.8 puntos), Enkoll (18 puntos), Gii360 y Parametría (17 puntos), ya que la diferencia fue de 8.9 puntos entre Alejandra del Moral de Va por México y Delfina Gómez de Morena-PT-PVEM.

Un día antes de las elecciones en el Estado de México, ante una impugnación del PRI y PAN, el Tribunal Electoral estatal (TEEM) sancionó a Morena por haber contratado a cinco casas encuestadoras que dieron una aparente amplia ventaja a la maestra. Se trató de Mendoza Blanco y Asociados, Votia, Electoralia, Datos Eficientes, Decisiones Inteligentes, Gobernarte y Demoscopía Digital, las cuales, determinaron los magistrados, no tuvieron una metodología profesional para levantar las encuestas. Electoralia, por ejemplo, hace un híbrido entre teléfono y redes sociales, y Demoscopía Digital encuesta por WhatsApp.

En Coahuila, la distancia entre los candidatos punteros Manolo Jiménez (Va por México) y Armando Guadiana (Morena) fue de 33.25 puntos. Las encuestadoras monitoreadas por el órgano electoral estatal, que en mayo publicaron y que más se distanciaron de la realidad electoral, fueron De las Heras Demotecnia (16 puntos) y Enkoll (18 puntos).

Sin embargo, Rodrigo Galván, director de De las Heras Demotecnia, Patricio Morales de Poligrama y Heidi Osuna de Enkoll enfatizaron que las encuestas sólo muestran probabilidades. Aunque se utilice un efectivo levantamiento como la vivienda, el día de la votación también influyen otros factores como la participación de los votantes (en el Estado de México fue de 50 por ciento), el voto oculto, la entrega de programas sociales y las “operaciones de Estado” por lo que “es mucho pedir” a la demoscopía establecer con exactitud por cuántos puntos ganará una opción respecto a otra.

“Nosotros como encuestadoras preguntamos por quién va ir a votar, pero nosotros no podemos considerar el uso de programas sociales, cómo los gobiernos movilizan a sus trabajadores, a sus bases de beneficiarios y eso también pudiera modificar los números”, apuntó Morales de la firma Poligrama, que levanta por teléfono.

Pero añadió:

“Una encuestadora vive de su reputación y si a lo largo de los diferentes procesos electorales te das cuenta de que fallan en sus estudios, es cuando puedes cuestionar por un lado sus métodos de levantamiento y por el otro su honestidad o compromiso con difundir información veraz”.

Para muestra la encuestadora Massive Caller, que levanta vía telefónica. Si bien fue de las que más se acercó a la realidad electoral tanto en el Estado de México (6.2 puntos de diferencia) como en Coahuila (19.2 puntos), su sede es una obra negra en Monterrey, Nuevo León, y ha solicitado disculpas en elecciones previas por errar. Esta jornada electoral fue la firma más monitoreada por la autoridad electoral.

“Massive Caller no es una encuestadora, así de sencillo. Es una empresa que vende publicidad disfrazada de encuestas, una empresa cuyo dueño salió a decir ‘ay perdón, me equivoqué’, pero mientras estuvo publicando. Son telefónicas y la historia de esa empresa muestra que tiene unos bandazos terribles y no es confiable”, acusó Rodrigo Galván, director de De las Heras Demotecnia, que levanta en vivienda.

Heidi Osuna, representante de Enkoll que levanta en vivienda, aclaró en entrevista con Los Periodistas previo a las elecciones del 4 de junio que, ya considerando solo a las personas que dijeron que planean ir a votar, la diferencia se acotó a 16 puntos entre ambas candidatas mexiquenses, frente a los 8.9 puntos de la realidad electoral.

“En la elección de 2012, entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, en votantes probables había mucha diferencia. En la encuesta muchos te declaraban que iban a votar por Peña Nieto, pero ya quien decía que ‘el día de la elección era muy probable que saliera a votar’, la distancia se disminuía considerablemente”, precisó.

¿CÓMO CONFIAR EN UNA ENCUESTADORA?

La Comisión de Elecciones de Morena escogerá por sorteo a cuatro de las firmas encuestadoras propuestas por los precandidatos (espejo), para un total de cinco ejercicios de aplicación del cuestionario entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, contando el que realizará la Comisión de Encuestas del partido, la cual definirá el cuestionario con número de folio y talón desprendible, los tamaños de la muestra y otras reglas metodológicas y demoscópicas.

En caso de que los resultados de los cinco levantamientos resulten discordantes, se escogerá a los tres o cuatro que coincidan entre sí. El resultado final de la encuesta, a publicarse el 6 de septiembre, será inapelable.

Una casa encuestadora confiable debe estar registrada ante la autoridad electoral, tener pública su metodología, transparentar quiénes están detrás y levantar las encuestas de manera presencial en viviendas o incluso, aunque con menor precisión en clases socioeconómicas, telefónicas.

Pero no con robots por subestimar zonas rurales y a los mayores de 18 años con credencial de elector vigente al grado de que en EU están prohibidas. Y, por su puesto, no vender sus supuestos resultados al mejor postor, coincidieron representantes de encuestadoras.

“Me parece terrible que la autoridad electoral, el INE, solamente regule a los que hacemos bien el trabajo, es decir, a los que levantamos en vivienda, publicamos en medios masivos”, dijo Rodrigo Galván de De las Heras Demotecnia.

Covarrubia y Asociados; Mendoza Blanco y Asociados; Enkoll; Gii360; Parametría y De las Heras Demotecnia, las encuestadoras con los resultados más sobrestimados en la jornada electoral de 2023, todas, están registradas y son monitoreadas por la autoridad electoral, que les solicitó su metodología, tipo de levantamiento, cuestionario aplicado, dirección, financiamiento y experiencia de las personas detrás.

Y es que una golondrina no hace verano, planteó Francisco Abundis Luna, director de Parametría, al cuestionar que sólo se evalúe una jornada electoral y no un histórico. Enkoll, en las elecciones de 2021, publicó que la contienda estaba empatada y ganó claramente Morena en Tamaulipas, y en Durango lo mismo y ganó el PRI. Pero “eso no quiere decir que no esté haciendo bien la técnica, es de vivienda, su ranking de bateo es positivo, son más las encuestas que ha hecho bien que las que hace mal”, dijo Rodrigo Galván de De las Heras Demotecnia.

Abundis, de Parametría, propuso a la prensa no publicar encuestas patito y poner la lupa en la participación del ciudadano. “En la mayor parte del mundo democrático de los medios –escribió– lo que se publica en México sería impublicable. Mediciones con robot están prohibidas en Estados Unidos, mediciones por internet no existen, lo que existen son paneles por internet. En nuestro país el periodismo ‘especializado’ no distingue”.

Y remató: “En democracias consolidadas como España, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos las diferencias entre mediciones preelectorales y resultados finales son frecuentes. Cuando eso sucede los analistas voltean a ver a los electores, no al gremio de los que hacen mediciones preelectorales”.

Heidi Osuna, de Enkoll, dijo que para disminuir la posibilidad de que una encuestadora falle no solo se debe cuestionar la intención de voto, sino también considerar los acontecimientos sociopolíticos.

“En la CDMX la elección iba muy estable en 2021 y un mes antes de la elección pasó algo que sacudió al electorado, que fue la Línea 12, que a parte no fue un evento que pasó un momento, sino que cada día tenías información nueva y era adversa para el partido en el Gobierno de la Ciudad de México, y eso impactó en las estimaciones que teníamos muchos y hubo una participación de un nivel socioeconómico (alto) que no había participado antes”, ejemplificó.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.