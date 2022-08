FGJ-CdMx contacta a Melissa Yamel tras denuncia contra Mau Nieto por presunto abuso

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) contactó a la productora Melissa Yamel después de que hizo la acusación de abuso sexual al comediante Mauricio Nieto.

Hasta el momento, ni la dependencia ni la propia productora han revelado si ha salido algo como producto de dicho contacto, así como tampoco hay más detalles sobre los pasos posteriormente tomados tras la denuncia en redes sociales.

El día de ayer, Melissa Yamel publicó en su cuenta de Twitter un hilo donde acusó a Mau Nieto por abusar sexualmente de ella.

Ella reveló que en una ocasión, el comediante le ofreció varios tragos y luego tuvo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento.

La joven productora recordó que fue en el 2018 en el club de comedia Woko cuando coincidió con Mauricio Nieto, quien recién había estrenado su primer especial en Netflix. Yamel compartió que al ver al comediante en el lugar, se acercó para elogiar su trabajo, y en agradecimiento, le ofreció algunos tragos.

El WOKO es un lugar que frecuentaba ya que AMO el stand up. Era un viernes cualquiera, Mauricio Nieto y otrxs comediantes se encontraban ahí. Al verlo me emocioné mucho pues él, acababa de estrenar su primer especial en Netflix. Me acerqué a decirle que me había gustado mucho su

— Yamel. (@MelissaPurrs) August 15, 2022