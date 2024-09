Haitianos de Ohio encuentran solidaridad en la iglesia tras acusaciones de Trump

Por Luis Andrés Henao

Springfield, Ohio, 16 de septiembre (AP) — Para muchos migrantes haitianos, las mañanas de los domingos en Springfield, Ohio, transcurren alegremente adorando a Dios mientras cantan y rezan en su criollo nativo. Este domingo, necesitaban más que nunca ese bálsamo alentador.

Su comunidad se tambalea –confundida, frustrada, herida– por las falsas acusaciones de que se están comiendo los perros y gatos de sus vecinos. Los rumores, ahora virales y muy politizados, están siendo alimentados por el expresidente Donald Trump, su compañero de fórmula JD Vance y otros, y las violentas amenazas contra la comunidad están trastornando la vida cotidiana en su ciudad.

“Jesús está con nosotros en la verdad, y la verdad es que los haitianos no están comiendo mascotas y gansos en Springfield”, afirmó el reverendo Carl Ruby, predicando en la iglesia Central Christian. Invitó a los miembros de la comunidad a unirse a su congregación en oración y protesta pacífica por los falsos rumores vertidos contra sus vecinos haitianos.

También exigieron una disculpa.

“Es verdad que una retractación de estos rumores ayudará a restaurar la paz en Springfield”, dijo Ruby. “Pedimos respetuosamente a todos los políticos y personalidades de los medios de comunicación que están promoviendo este rumor que ayuden a que Springfield vuelva a ser grande y segura diciendo la verdad sobre nuestra comunidad”.

Viles Dorsainvil, líder del Centro de ayuda y apoyo a la comunidad haitiana en Springfield, aceptó la invitación de Ruby para rezar juntos en la iglesia Central Christian, y se mostró agradecido de poder contar con su fe.

“Es importante estar aquí porque somos cristianos: a pesar de todo, rendimos culto en los buenos y en los malos momentos”, indicó. “Me alivia estar en presencia de Dios. Es terapéutico”.

Y tuvo un mensaje para Trump y Vance: “Si tienen el corazón de Dios, pensarán diferente y hablarán diferente”.

Los rumores, difundidos en las redes sociales y por Trump durante el debate presidencial televisado el martes contra la Vicepresidenta Kamala Harris, han exacerbado los temores sobre las divisiones y el sentimiento antimigrante antes de las elecciones en la ciudad de unos 59 mil habitantes, mayoritariamente blanca y de clase obrera, donde ahora viven y trabajan más de 15 mil haitianos.

Miles de migrantes haitianos temporales han llegado legalmente en Springfield en los últimos años al amparo del programa estadounidense de estatus de protección temporal, en un momento en el que los prolongados disturbios en su país de origen han dado paso a violentas pandillas que dominan las calles.

El Gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, ha dicho que el gobierno federal tiene que hacer más para ayudar a ciudades como Springfield a atender la afluencia de migrantes. En el programa This Week de la cadena ABC, DeWine calificó a los haitianos de personas buenas y trabajadoras que están en Estados Unidos legalmente, y dijo que los falsos rumores son basura de internet.

“No hay pruebas de esto en absoluto”, afirmó durante el programa.

