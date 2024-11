FOTOGALERÍA ¬ Green Day y más enloquecen a CdMx en el primer día del Corona Capital

Green Day cerró la noche con una presentación de 11:30 a 1:00 horas, mientras que Toto interpretó su icónica “Africa” entre las 10:10 pm y 11:30 pm en el mismo escenario donde un poco antes tocó Mars Volta, ofreciendo a los fans de rock alternativas de alto nivel para disfrutar el evento.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- Ni el caos capitalino ni el Buen Fin 2024 impidieron que la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez fuera concentrada por miles de aficionados la tarde de ayer, 15 de noviembre, para disfrutar el primer día del Festival Corona Capital, con los actos estelares de Cage The Elephant, TOTO y Green Day.

Fue en punto de las 14:00 horas que el recinto abrió sus puertas y recibió a más de 74 mil asistentes que no dudaron en esparcirse por los cinco escenarios del evento, entre ellos, Viva Tent y Nivea. Sin embargo, la esencia del festival se concentró en las tarimas del Corona, Vans y Corona Cero con las últimas presentaciones que hicieron vibrar a la audiencia, a pesar del frío que envolvía a la ciudad.

Por lo que aquí te contamos los artistas más relevantes de la noche.

EL REGRESO DE GREEN DAY

Después de siete años de ausencia, la banda americana Green Day volvió a la tarima con un espectáculo inolvidable al ritmo de “The American Dream Is Killing Me”, bajo una serie de bocinas que se iluminaban de color rosa y de las cuales salían llamaradas de fuego detrás del grupo.

Con Billie Joe Armstrong en la guitarra y voz, Mike Dirnt en el bajo y Tré Cool tocando la batería, la fiesta continuó con “When I Come Around”, “Know Your Enemy” y “Minority”, mientras que el ánimo del público amenizaba la velada con grito y aplausos. Además de seguir con lo icónica pieza “Boulevard of Broken Dreams” de 2004, junto “Are We the Waiting” y “St. Jimmy”.

Sin embargo, el cierre llegó en forma de la emotiva con “Good Riddance (Time of Your Life)” en coro con la fans capitalinos, luego de cantar a todo pulmón “Bobby Sox” y “Do you wanna be my girlfriend? Do you wanna be my boyfriend?”.

Una fan la andaba sufriendo durante la presentación de Green Day en Corona Capital y Billie Joe le ayudó (junto a la gente) a salir de la multitud pic.twitter.com/3Inu8xdhYg — Ídolos (@_idolosmx) November 16, 2024

Billie Joe Armstrong ayuda a una fan además de subirla al escenario para darle un abrazo, durante la presentación de Green Day en el Corona Capital pic.twitter.com/JokhrwgMa7 — Queretarock Music (@QrockMusic) November 16, 2024

Billie Joe y Green Day con el Dr. Simi pic.twitter.com/2bySehc4IX — 𝓽𝓱𝓮 𝓶𝓪𝓷 𝔀𝓱𝓸 𝓫𝓾𝓲𝓵𝓽 𝓽𝓱𝓮 𝓶𝓸𝓸𝓷 (@franciscooacr) November 16, 2024

El desmadre con Green Day fue total, de milagro no me desmayé no mamen 😭💀 pic.twitter.com/3bZSe63jnO — Taco (@tacodechorizo) November 16, 2024

LOS CLÁSICOS NO MUEREN CON TOTO

Previo al regreso de Green Day, otro de los espectáculos que deslumbró la edición 14 del Corona Capital fue TOTO y su icónica mezcla de blues, funk, pop y rock progresivo que han marcado a más de una generación. Y aunque los años ya han pasado por la banda estadounidense, la energía e identidad rockera demostraron que los clásicos nunca mueren.

Las primeras oleadas de cantos se hicieron presentes con “Africa” y su dream pop ochentero, para luego dar pie a “Georgy Porgy” con su sutil ritmo popero que, poco a poco, armonizó el ambiente y abrazó al puñado de gente que apenas juntaba en el escenario Vans.

Toto tocando su legendaria canción “África” en el escenario Vans en el Corona Capital 🔥 pic.twitter.com/gTNHYv2XCg — Indie 505 (@Indie5051) November 16, 2024

El legendario Steve Lukather de TOTO

Festival Corona Capital CDMX México 2024

Photo: Fernando Aceves. pic.twitter.com/ylHOoBV0oT — Fernando Aceves (@Jazzrockman) November 16, 2024

CAGE THE ELEPHANT

El rock alternativo se hizo presente con la participación de Cage the Elephant, el cual fue premiado con el apoyo y cariño del público a través de gritos y aplauso que se escuchaba de fondo. La emoción era notable.

“Hola México los amo, me rompí el pie, este es el segundo show que doy así. Valen la pena para estar así aquí”, dijo el voalista de acuerdo a medios locales.

Cage The Elephant dio un tremendo show en el corona capital, un bandota en toda la extensión de la palabra 🔥 📸 benson_hedges_ pic.twitter.com/QTDABmsJ6f — Indie 505 (@Indie5051) November 16, 2024

Si cantaron TROUBLE los Cage the Elephant !! #CoronaCapital pic.twitter.com/zbJQbOszYF — Hak M  (@HakSonicoo) November 16, 2024

Tenemos que hablar del elefante en la habitación: Cage the Elephant haciendo bailar al Corona Capital. 🎸🔥#CC24 #CoronaCapital24 #CoronaCapital 2024 pic.twitter.com/4Ahi3XcBRS — Ídolos (@_idolosmx) November 16, 2024

CLAIRO

El escenario recibió Clairo, quien logró ganarse las primeras horas de la tarde con un repertorio vibrante lleno de pop y soul del momento, donde destacó sus grandes temas “Prettyr Gril” y “Sofía”.

si escuchan gritos, llantos y algn vomitando, no se preocupen, solo soy yo muriéndome porque clairo está cantando mi canción favorita y no estoy ahí pic.twitter.com/173iNGZIzg — regi (@duateamoooxd) November 16, 2024

clairo performing “juna” tonight at corona capital 🎺 pic.twitter.com/iLDu9Z1fyy — SITA (@raspberhrriies) November 16, 2024

Claire interpretando “Sexy to someone” esta noche en México! ✨❤️ pic.twitter.com/TmupfNfXmb — Clairo Latam (@clairolatam) November 16, 2024

THE MARS VOLTA

Por otro lado, The Mars Volta hizo vibrar la tarima con una lluvia de luces rojas y moradas.

Al fin se me hizo ver a the mars volta 🥺😭😭🫶🏽💖💖 pic.twitter.com/faK0twNIAg — Yea perdonen ❀ (@XochitlNoC) November 16, 2024

Para este sábado 16 de noviembre, las actividades del Corona Capital 2024 comienzan a las 14:30 hroas. En cuanto a la música, algunos horarios se cruzan, como en el caso de Travis y Explosions in the Sky, quienes se presentarán al mismo tiempo. Lo mismo sucederá con Melanie Martinez y New Order, lo que obligará a los asistentes a elegir qué show disfrutar o cómo dividirse para no perderse nada de este increíble lineup.

El domingo 17 de noviembre, el cierre del Corona Capital 2024 será protagonizado por Paul McCartney, quien pondrá fin al festival con su esperada presentación. Los asistentes no tendrán que preocuparse por decidir entre shows, aunque sí tendrán que correr un poco si quieren ver el inicio del set del exBeatle.

Sin embargo, el domingo también traerá una gran variedad de artistas antes de McCartney, como Beck, Kim Gordon, Leon Bridges y muchos más. Con un lineup tan diverso y talentoso, el cierre del festival promete ser espectacular, dejando a todos con una experiencia inolvidable para el recuerdo.

-Con información de ASMéxico.