¿Quién es Jessie Reyez, la artista que se sumó al cartel del Festival Corona Capital?

Jessie Reyez soñaba con ser cantante desde niña, ahora se presentará en el Corona Capital en la Ciudad de México, pero eso no es todo, la joven ha escrito ya canciones para Dua Lipa y ha colaborado con Eminem.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- A escasos días de que se lleve a cabo la próxima edición del Corona Capital se anunció que la cantautora canadiense, con raíces colombianas, Jessie Reyez se sumará al line up del festival que se celebrará los próximos 15, 16 y 17 de noviembre en la capital mexicana.

¿Pero quién es Jessie Reyez y por qué su nombre ha estado dando de que hablar en los últimos años? La artista nacida en Toronto, Canadá, inició su con su carrera musical hace una década con el lanzamiento de “Living in the Sky” (2014) en colaboración con King Louie, dos años más tarde sorprendió con los sencillos “Shutter Island” y “Figures” (2016), con este último consiguió meterse en la lista Canadian Hot 100 en el 2017, y posteriormente estrenó su EP debut “Kiddo”​ así como su cortometraje Gatekeeper.

Lo cierto es que a los pocos años de haberse lanzado como una de las grandes promesas de la industria, Reyez había colaborado con Eminem, escrito para Dua Lipa y sido telonera de Billie Eilish, y más recientemente colaboró con Sam Smith y Residente.

💥 ¡y las sorpresas NO PARAN! Jessie Reyez, repetimos: JESSIE REYEZ directo al #CoronaCapital24 💛 ¡🎟️ en https://t.co/Au7YyvOoic! pic.twitter.com/dZQVlUPOs9 — Corona Capital (@CoronaCapital) October 31, 2024

En una entrevista cedida a Forbes en 2023, Jessie Reyez compartió que desde chica soñaba con ser cantante. “Yo siempre quise cantar. Siempre estaba haciendo shows con mi familia; me ponía frutas en el pelo y me ponía a cantar como Celia Cruz cada rato. Mi papá en la casa tenía acceso a un instrumento y también me ayudó mucho cantar en la iglesia”.

“Tuve muchos trabajos, estuve en ventas, fui bailarina, bartender, de todo; pero durante todo eso siempre era también buscándole la entrada a la música, andaba con mis disquitos y dándoselos a la gente para que oyera mi música. Siempre soñé con esto”, añadió.

En una charla para Ibero 90.9, Jessie Reyez compartió que ella no suele decir que es canadiense porque siempre tiene que dar contexto de por qué habla tan bien el inglés.

“Eso se lo debo a mis padres porque yo tengo muchos amigos en Canadá que están en mi misma situación. Tienen los papás de otro lugar pero los papás no les exigieron que hablaran español en la casa, ni ponían salsa ni cumbia, trataron mucho de asimilar [el lugar donde viven] así que perdieron la cultura”.

Y respecto a su español, “en la casa no se hablaba nada de inglés y mi mamá cada rato cocinaba empanadas. No tengo que estar muy consciente de meter mis raíces latinas porque están mi sangre, entonces si me nace hacer una canción en español no es porque tuve que pensar que la voy a hacer así, es algo que me sale bien”, apuntó a Forbes.

Ahora, diez años después de haber iniciado su carrera musical, Jessie Reyez está calentado motores para presentarse el próximo 16 de noviembre en el Festival Corona Capital que se realizará en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.