La Primera Ministra de Alberta también cree que México debería ser excluido del T-MEC

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- La Primera Ministra de Alberta, Danielle Smith, expresó su apoyo a la propuesta de su homólogo de Ontario, Doug Ford, de excluir a México del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Smith argumentó que México no ha sido un socio comercial en igualdad de condiciones y ha facilitado la entrada de productos chinos a los mercados de Canadá y Estados Unidos.

En una entrevista con CBC, Smith afirmó que México se ha convertido en una “puerta trasera” para productos chinos, afectando la competitividad de las industrias locales.

La propuesta de Ford sugiere regresar a un pacto bilateral entre Canadá y Estados Unidos, similar al acuerdo previo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994.

MINISTRO DE ONTARIO SÓLO QUIERE A EU EN T-MEC

El Ministro de Ontario manifestó el pasado jueves su deseo de excluir a México del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), argumentando que el país se convirtió en una “puerta trasera” para la entrada de productos chinos al mercado norteamericano.

Según el político, la presencia de productos chinos en el mercado canadiense a través de México está afectando la competitividad de las industrias locales. La propuesta de expulsar a México del T-MEC busca fortalecer las relaciones comerciales bilaterales entre Canadá y Estados Unidos, similar a los acuerdos previos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Free trade needs to be fair. Since signing on to the United States-Mexico-Canada Agreement, Mexico has allowed itself to become a backdoor for Chinese cars, auto parts and other products into Canadian and American markets, putting Canadian and American workers’ livelihoods at…

— Doug Ford (@fordnation) November 12, 2024