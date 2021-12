Cinco niños en Australia mueren tras caída en castillo inflable elevado por el viento

SYDNEY, 16 de diciembre (AP).— Cinco niños murieron y otros cuatro estaban en estado crítico el jueves tras caer de un castillo hinchable al que una ráfaga de viento elevó 10 metros en el aire en una escuela de la isla australiana de Tasmania.

La escuela celebraba el final del curso escolar.

Cinco niños estaban en el hospital, cuatro de ellos en estado crítico, según las autoridades. Entre los fallecidos había dos niños y dos niñas de sexto curso, de modo que tendrían 10 u 11 años, según el Comisario de policía de Tasmania Darren Hine. Había una investigación abierta sobre el accidente, dijo Hine.

Four children were killed and several more badly injured in Australia after strong winds lifted an inflated jumping castle into the air during end-of-year school celebrations, causing them to fall 10 meters https://t.co/UydLFcS4Nk pic.twitter.com/QoVEbD4PFJ

