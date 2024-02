Alerta sísmica en CdMx tras semana de microsismos. Sacudidas de Acapulco a Mexicali

El mandatario capitalino informó que no se reportan daños, pese a la intensidad del sismo que, “practicamente no se percibió en la Ciudad de México”.

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- Un temblor de magnitud 5.0 en el estado de Guerrero sacudió este sábado el centro del país, por lo que se pudo sentir ligeramente en la Ciudad de México, donde se activó la alerta sísmica por un tiempo prolongado.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó que a las 18:01 horas se registró un sismo con epicentro a 24 kilómetros al norte de Coyuca de Benitez, Guerrero, con una profundidad de 10 kilómetros.

Preliminar: SISMO Magnitud 5 Loc 24 km al NORTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO 17/02/24 18:01:30 Lat 17.22 Lon -100.03 Pf 10 km pic.twitter.com/TzmSOlFMm5 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 18, 2024

“SISMO Magnitud 5.0 Loc 23 km al NORTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO 17/02/24 18:01:32 Lat 17.21 Lon -100.07 Pf 23 km”, reportó el SSN.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, reportó a través de su cuenta de X, antes Twitter, que el movimiento telúrico fue de 5.2 en el epicentro, lo que provocó que sonara la alerta sísmica en la capital del país.

El mandatario capitalino informó que no se reportan daños, pese a la intensidad del sismo que, “practicamente no se percibió en la Ciudad de México”.

“Al parecer, magnitud 5.2 en el epicentro. Por eso sonó la alerta sísmica. No obstante, prácticamente no se percibió en la Ciudad de México. No se reportan daños”.

Al parecer, magnitud 5.2 en el epicentro. Por eso sonó la alerta sísmica.

No obstante, prácticamente no se percibió en la Ciudad de México. No se reportan daños. — Martí Batres (@martibatres) February 18, 2024

Minutos antes, adelantó que el posible epicentro podría haber sido en Acapulco, Guerrero.

“Sonó la alerta sísmica, posible epicentro en Acapulco”, escribió.

Sonó la alerta sísmica, posible epicentro en Acapulco. — Martí Batres (@martibatres) February 18, 2024

En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció que el Sistema de Alerta Sísmico Mexicano (Sasmex) detectó el movimiento telúrico e inició los protocolos de seguridad.

“Cuando se presenta un sismo las redes de comunicación suelen saturarse, en esos casos te pedimos utilizarlas de forma racional”, escribió en sus redes sociales.

La CNPC recomendó también utilizar el teléfono de manera breve y responsable para evitar saturar las líneas y la difusión de rumores, por lo que hizo un llamado a enviar mensajes de texto.

⚠️ #AlMomento Suena la #AlertaSísmica 📢🚨 en la Ciudad de México, Da inicio a tus protocolos pic.twitter.com/WxxeMasQOM — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) February 18, 2024

Las ciudades donde se alertó automáticamente la amenaza de sus efectos y el tiempo aproximado (en segundos) fueron: Ciudad de México (62), Chilpancingo (17), Acapulco, Morelia (71), Puebla (67) y Cuernavaca (51).

“El día 17 de enero de 2024 a las 18:01:40 horas, el Sasmex registró un sismo que fue evaluado y confirmado con sensores próximos a su epicentro”, comunicó el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex).