Axe Ceremonia: un festival “con identidad propia” y para descubrir a nuevos artistas

Además de Kendrick Lamar, la banda neoyorkina LCD Soundsystem y la mexicana Fuerza Regida son los headliners del festival, que incluye a una promesa y realidad del reggaeton local: El Bogueto. Además, se presentarán también: Álvaro Díaz, Arca, Bad Gyal, Charlotte de Witter, Grimes, Floating Points, Four Tet, James Blake, Kenia Os, Overmono, Romy, Sampha, Sevdaliza, así como Ives Tumor.

Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).– Luego de sorprender con el anuncio de Kendrick Lamar como primer invitado, el Festival AXE Ceremonia llevará a cabo su edición 2024 el 23 y 24 de marzo, con una mezcla ecléctica de artistas, creadores e incluso asistentes. Ese será, porque así lo ha sido, el sello de este evento, que abarcará dos jornadas por segunda vez consecutiva y tendrá su sede en el Parque Bicentenario por tercer año seguido.

“En general es la edición más grande que ha habido del Axe Ceremonia”, presume Levi Menduet, jefe de marketing del festival. “En cuestión de capacidad, entrega de la gente, rapidez de la venta de boletos y también el line up, los artistas. Cada año nos encontramos con el problema de haber superado el año anterior y pensábamos el año pasado cómo hacerlo y creo que se logró”, presume en entrevista con SinEmbargo.

“Es un line up muy distinto este año al circuito de festivales alrededor del mundo y logramos tener artistas que no están de giras, que no traen tour, y que vienen my felices al festival. Nos tiene muy emocionados eso, siempre le metemos mucho amor, corazón, alma, a cada detalle en cuestión de producción, comunicación y detalles del festival”, detalló.

Además del rapero estadounidense de Compton, la banda neoyorkina LCD SoundSystem y la mexicana Fuerza Regida son los headliners del festival, que incluye a una promesa y realidad del reggaeton local: El Bogueto. Además, se presentarán también: Álvaro Díaz, Arca, Bad Gyal, Grimes, Charlotte de Witter, Floating Points, Four Tet, James Blake, Kenia Os, Overmono, Romy, Sampha, Sevdaliza, así como Ives Tumor. El evento contará con la aparición esepcial de Peggy Gou.

¿Cómo se logra armar un cartel de este nivel? “Es más tiempo de un año, ya estamos con ideas para el 2025, por ejemplo: reuniones, propuestas, demás. Es muy difícil lograr juntar 50 o más artistas que coincidan en un solo fin de semana, que estén cerca de este lado del mundo, es difícil cuadra eso y ver horarios, temas de producción, montaje”, explica Menduet.

“Pero se logra porque es un equipo diverso de cada persona que conforma el Axe Ceremonia. Tiene su propia identidad, es muy particular, hace que en esta lluvia de ideas se vaya por lo obvio, sino que cada uno aporta desde su percepción y se genera esta nube de gente que queremos, empezamos a buscar y empiezas a buscar. También a veces vamos viendo cómo van las tendencias, lo que suena, hemos tenido artistas que después de tocar en el festival y ya son reconocidos mundialmente. Es algo que nos gusta, empiezas a escuchar, a ver su evolución, es lo que se junta y al final la gente ve”, explica.

El año pasado, el festival contó con figuras como Rosalía y Travis Scott, en la primera edición extendida a dos días. El festival es uno de los pocos ejemplos del mundo donde se combinan la diversidad y el eclecticismo. Pero no se trata de una decisión consciente, sino algo “natural”.

“Hoy en día consideraría que es muy difícil que haya estereotipos musicales tan marcados. La cultura ha evolucionado, las nuevas generaciones pueden escuchar regglteton, tras, hip hop, regional y hasta corridos tumbados. Pero una sola persona, que si la ves ya no hay estos estereotipos, no es algo que esté tan marcado. Eos te abre la mente, la gente que va al festival está abierta a conocer nuevos ritmos, artistas, esa misma radiografía de lo que pasa culturalmente hoy, eso mismo nos pasa a nosotros. Somos un licuado de ideas y de gustos y lo que es del festival es lo que somos, no es algo intencional, es algo natural”, asegura Menduet.

¡Para todes les que eligieron creer! 🕯️ Kendrick Lamar en AXE Ceremonia 2024 es una realidad. pic.twitter.com/RINc4sTbfB — AXE Ceremonia (@AXECeremonia) October 31, 2023

Este año además, estos son los artistas que conforman el cartel del Axe Ceremonia, por orden alfabético: Akasha, Akriila, Arieshandmodel, BB Trickz; Bclip; El Bogueto; Chico Blanco; Derretida; Dorian Electra; Étienne de Crécy B2B Boombass (Cassius) B2B; DJ Falcon; Gale; Hetera Fraine; Iris Estefania; Jean Dawso; Joaquina Mertz; Justin Morales; Kebra; Lara Project; Leisure; Lil Ziphe; Mexican Jihad; Paurro; Pepx Romero; Pink Pablo; Rusowsky; Six Sex; Soto Asa, Toccororo; Torina Moreno; y Underscores.

UN FESTIVAL INTERNACIONAL EN MÁS DE UN SENTIDO

El Axe Ceremonia no es solamente una celebración musical y artística con protagonistas venidos de todo el mundo. Es, además, uno que congrega a asistentes de allende las fronteras.

“Llegó un punto donde internacionalmente es reconocido, viene mucha gente foránea, el 50 por ciento de los compradores son de Ciudad de México, pero el 50 por ciento son de otros estados del país, muchos de Estados Unidos y Latinoamérica: Colombia y Chile, principalmente. Hay bastante. Es un reconocimiento y una época para maduración. No hay un plan activo pero siempre estamos receptivos al cambio”, asegura la organización.

El Bogueto es uno de los pilares del nuevo reggaetón mexicano y se presentará en esta edición de AXE Ceremonia, donde ya sabemos cómo nos hará gritar a todes en el Parque Bicentenario. 🗣 pic.twitter.com/USAvFsFsbY — AXE Ceremonia (@AXECeremonia) March 15, 2024

Eso implica también estar abiertos a que el festival se siga expandiendo. “Siempre hemos pensado en el cambio, es parte fundamental del festival, puede ser otro venue, otros escenarios, no estamos cerrados pero no es algo que activamente pensemos. Vamos viendo, dependiendo, si el próximo año los requerimientos de algún artista son diferentes, consideraremos cambiar, pero después de dos ediciones de dos días y la tercera ya en el Parque Bicentenario, nos sentimos en esa de maduración del festival”, afirma Menduet.

¿Por qué ir al Axe Ceremonia? “No lo vería como una cuestión e elegir, no en perspectiva de otros festivales”, agrega a este medio. “Eso es lo que no s hace multifacéticos: un día estás en un festival de electrónica, otro día en uno de jazz, de diferentes capacidades, y eso es lo que nos hace diferentes. En un solo fin de semana escuchas jazz, reggaeton en un escenario, en otro ritmos africanos, hay un espacio de tradición, nuevas cultural, conoces nuevas expresiones”, completa.

Muy emocionades de sumar a uno de los pilares de la música contemporánea, una genia, ícono de la cultura pop, moda y tech: ¡GRIMES! La artista canadiense se une a AXE Ceremonia 2024 este sábado 23 de marzo 🔥https://t.co/yRqktQuEpg 🎟️ Lamentablemente FKA Twigs no podrá… pic.twitter.com/p0ooUchHf4 — AXE Ceremonia (@AXECeremonia) February 19, 2024

“Algo que caracteriza mucho nuestro festival es que es como un nacimiento de muchas culturas, innovación, diseño, expresiones artísticas… Estamos orgullosos de que muchos creadores de todo tipo –que pintan el pelo, hacen las uñas, hacen playeras– te dicen ‘yo quiero participar’, y hacemos diferentes cosas, eso es algo interesante que se percibe dentro del festival. Llegas y te sientes en casa, es un lugar seguro, conoces musica nueva, a tu próximo artista favorito. No es solamente un concierto, es un alimento a la mente, es salir con todas estas ideas y percepciones nuevas, eso lo hace interesante”, finalizó.

Manuel Gonzalez https://www.sinembargo.mx/author/manuel-gonzalez Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.