Andrés Quevedo es nombrado encargado de despacho del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).– Andrés Quevedo fue designado como el nuevo encargado del despacho de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM), luego de la detención del Contralmirante Salvador González Guerrero, quien se desempeñaba como titular de la Oficina de Representación del Instituto.

Fue el delegado Federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, quien confirmó la información, y también dio a conocer que a nivel central se definirá un nombremiento oficial al frente del INM en los próximos días.

“Tiene unos cuantos días, un par de dias. Se nombró encargado de despacho a Andrés Quevedo. Ha estado a cargo del programa paisano, le deseamos lo mejor”, informó.

En tanto a la exigencia del Gobierno del estado para que Loera de la Rosa expliqué la postura migratoria del Gobierno federal en la reunión de seguridad mañana, el funcionario pidió empatía entre instancias gubernamentales.

“Sí hay una representación en la mesa, lo mismo lo he hecho yo, pero he tenido asuntos que me han impedido estar en Chihuahua, sobre todo por mi salud. Hay que enfatizar que es una especie de rudeza innecesaria la forma de palntear la comparecencia del delegado para explicar la política migratoria en el país”, consideró.

DELEGADO DEL INM A PRISIÓN PREVENTIVA

Un Juez federal ordenó prisión preventiva contra el contralmirante Salvador González Guerrero, exdelegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, por su presunta responsabilidad en la muerte de 40 migrantes luego de que se incendiera la estación migratoria de Ciudad Juárez hace unas semanas.

Durante una audiencia realizada la mañana de este 17 de abril, en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, se declaró legal la detención de González Guerrero y, al ahora exencargado del INM de Juárez se le imputaron los delitos de homicidio y lesiones, así como ejercicio ilícito del servicio público.

La audiencia sobre la posible vinculación a proceso se fijó para el próximo 21 de abril debido a que el extitular del INM optó por la duplicidad del término constitucional.

González Guerrero fue detenido el domingo a las 17:00 horas en un restaurante de la Avenida Tecnológico de la Colonia Jardines del Aeropuerto.

Según la información, el contraalmirante en retiro de la Secretaría de Marina (Semar) solicitó a través de sus abogados que se le impusiera un arraigo domiciliario o que fuera enviado a un prisionero militar, concretamente al Campo Militar número 1-A en la Ciudad de México por considerar que su vida corre riesgo en una prisión civil debido a las funciones que llegó a realizar.