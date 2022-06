Lorena Cuéllar, Gobernadora de Tlaxcala, da positivo a COVID luego de evento masivo

El pasado 12 de junio, la Gobernadora presumió conglomerar más de 20 mil personas en la celebración de su primer año al frente de Tlaxcala, en el recinto ferial del municipio de Chiautempan.

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- La Gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuéllar Cisneros informó haber resultado positiva de la COVID-19, tras haber asistido desde el fin de semana en eventos masivos y citas gubernamentales.

Lorena Cuéllar compartió a través de sus redes sociales que luego de haberse realizarse una prueba para detectar la COVID, salió positiva al virus. Además anunció que cancelará toda su agenda, pero que continuará trabajando a la distancia.

Me realicé una prueba y me entregaron resultados hace un momento; soy POSITIVA a #COVID19. Se ha cancelado toda mi agenda y continuaré mi trabajo a distancia con la mejor actitud. — Lorena Cuéllar (@LorenaCuellar) June 17, 2022

Asimismo, publicó un video donde agradeció todas las muestras de apoyo de la ciudadanía y colegas quienes se dieron un tiempo para escribirle. “Yo me reviso una vez a la semana o dos pruebas, para estar siempre al pendiente. Lamentablemente salí positiva, pero a tiempo de no asistir a un evento donde me hubiera preocupado [contagiar]”, dijo la Gobernadora.

Debido al resultado positivo a #COVID19, cancelé mi agenda y continuaré mi trabajo de forma remota. Tienen mi corazón y mi cariño❤️. pic.twitter.com/XtYkcX1PzD — Lorena Cuéllar (@LorenaCuellar) June 18, 2022

“Sólo serán unos días, en cuanto diga el doctor que ya puedo salir, estaré como siempre, cerca de ustedes y muy contenta. Gracias por darme tanto amor”, finalizó.

El pasado 12 de junio, Cuéllar Cisneros participó en un evento masivo en el recinto ferial del municipio de Chiautempan, en el que se llevó a cabo la celebración del primer año de su triunfo electoral, donde participaron entre otras personas, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto, Secretario de Gobierno, y Mario Delgado, dirigente nacional del partido oficial.

Nos reunimos más de 20 mil personas a celebrar la victoria del primer año de transformación, lo hicimos gracias a que todas y todos queríamos un cambio verdadero en #Tlaxcala. https://t.co/ffxTAj1aeC — Lorena Cuéllar (@LorenaCuellar) June 13, 2022