AMLO critica al NYT por la portada “groserísima” que publicó luego del ataque a Trump

El Presidente mostró la portada del New York Times, la que consideró “groserísima”, pues llamó a no votar por Donald Trump un día después de su atentado.

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana la portada del periódico The New York Times, luego del atentado que sufrió el exmandatario estadounidense Donald Trump, en el que resultó herido de la oreja.

Desde Palacio Nacional, el Presidente mostró la portada del periódico estadounidense, la que consideró “groserísima”, y señaló que existe una crisis mundial en los medios de comunicación.

“Sale en el New York Times una portada groserísima en contra del expresidente Trump después del atentado, de mal gusto, actuando como un pasquín el New York Times, y le contesta [Elon] Musk en un mensaje de Twitter. Estamos hablando de la crisis de medios, para que no estemos pensando que es sólo México”, dijo.

“Esto es lo que dice el New York Times, y es después del atentado y es su editorial, ¿no? ‘Falló las pruebas de liderazgo y traicionó a Estados Unidos. Los votantes deben rechazarlo en noviembre’, o sea, así: imperativo, autoritario. [Elon] Musk les dice: ‘Son seres humanos verdaderamente insensibles y despreciables, ni una pizca de empatía’. Porque lo hacen creo que es al siguiente día del atentado”, agregó.

López Obrador aseguró que no sólo en México se vive una crisis en los medios de comunicación, sino también en Estados Unidos y en el mundo, por lo que afirmó que en el país vecino existe mayor manipulación mediática.

“No es un asunto de México, es una decadencia mundial en el manejo de la información. Antes la prensa de Estados Unidos era lo más libre que había, el periodismo de Estados Unidos se caracterizaba por el manejo de la verdad, había ética”, aclaró.

The New York Times just published this about Trump today. They are truly callous and despicable human beings. Not a shred of empathy. pic.twitter.com/zPmP4pj0bC — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2024

“Me preguntas en dónde hay más manipulación: allá. No estamos hablando de cualquier periódico, es el New York Times, ¡oh! […] Lo interesante de esto es que a pesar de esta manipulación, la gente ya no les hace caso. Es interesantísimo, porque esto no sucedía desde hacía mucho tiempo, yo diría desde nunca. Aquí hemos hablado mucho de cómo los conservadores controlaban la opinión general”, complementó.

“Lo que hace el dinero, los billullos, porque la mayoría de los medios convencionales son empresas lucrativas, y como estamos en una transformación y ahora el presupuesto no se les dirige a ellos, sino al pueblo, están enojadísimos”, finalizó.