Un nuevo ataque israelí contra un campamento de refugiados en Gaza deja 20 muertos

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) – Alrededor de 20 palestinos han muerto el martes a causa de un nuevo bombardeo ejecutado por el ejército de Israel contra el campamento de refugiados de Al Bureij, situado en el centro de la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva desatada hace más de once meses tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Un portavoz de la Defensa Civil de Gaza indicó que varias viviendas fueron alcanzadas en el ataque y recalcó que están recibiendo “decenas” de llamadas telefónicas pidiendo ayuda, incluidas algunas de heridos y personas que quedaron atrapadas bajo los escombros.

A horrific massacre took place in the Al Bureij refugee camp. Dozens of Palestinians lost their lives in Israeli airstrikes this morning. Gaza’s civil defense stated that the bodies of most of the victims are still beneath the rubble of the bombed houses. pic.twitter.com/63UGw2oEkc

